Drei Länder dürfen aufatmen, drei andere gehen leer aus. Brüssel belohnt Reformeifer auf dem Westbalkan mit Hunderten Millionen.

Brüssel schüttet knapp 338 Millionen Euro an drei Staaten aus. Das Geld fließt als Gegenleistung für Fortschritte bei den geforderten Reformen. Verkündet hat die Freigabe EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos am Freitag, dem 27. November 2026, im Rahmen eines Gipfels in Tirana.

Verteilung der Mittel

Den höchsten Betrag erhält Albanien mit 185,6 Millionen Euro, dort sind 80 Prozent der erforderlichen Reformen abgeschlossen. Montenegro kann mit 81 Millionen Euro rechnen, bei einem Reformstand von 94 Prozent. An Nordmazedonien gehen 70,9 Millionen Euro, das Land hat 56 Prozent der erforderlichen Reformen umgesetzt. Kos zufolge müssen Serbien, Kosovo sowie Bosnien und Herzegowina noch mehr leisten, wenn sie sich Mittel aus dem Programm sichern wollen.

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EU-Programm

Das Geld stammt aus einem EU-Programm mit einem Volumen von sechs Milliarden Euro. Das Programm hieß am 20. März 2026 offiziell „Reform and Growth Facility for the Western Balkans“, die Auszahlungen erfolgen auf Grundlage der in den Reformagenden festgelegten qualitativen und quantitativen Schritte, deren Erfüllung die Europäische Kommission überprüft. Damit sollen die Volkswirtschaften des Westbalkans gestärkt und auf eine Mitgliedschaft in der Union vorbereitet werden.