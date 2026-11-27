Drei Organe sind weg, die Diagnose stimmte nicht. In Schweden liegt der Fall jetzt bei der Gesundheitsaufsicht, der Krebs war aber echt.

In Schweden sind einem Patienten im Jahr 2023 Penis, Prostata und Harnblase entfernt worden, weil seine Krebsart falsch bestimmt worden war. Wie sich später zeigte, war der Mann tatsächlich an Krebs erkrankt, allerdings an einer anderen Form als ursprünglich angenommen. Operiert wurde im Skaraborg-Krankenhaus in Skövde, etwa 140 Kilometer nordöstlich von Göteborg. Den Anlass für den Eingriff hatte ein Pathologe geliefert, der Gewebeproben untersucht und daraufhin Prostatakrebs diagnostiziert hatte.

Spätere Diagnose

Sieben Monate nach der Operation zeigten weitere Untersuchungen, dass es sich um ein Plattenepithelkarzinom handelte. Dabei handelt es sich um eine bösartige Geschwulst, die von bestimmten Haut- oder Schleimhautzellen ausgeht und in unterschiedlichen Organen vorkommen kann. Das zuständige Labor teilte mit, es sei unklar, welche Behandlung die Ärzte bei korrekter Diagnose gewählt hätten. Ob die Organe hätten erhalten werden können, lässt sich daher nicht beantworten.

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Meldung an Aufsicht

Schwedischen Medienberichten zufolge wurde der Fall mittlerweile an die schwedische Gesundheitsaufsicht IVO weitergeleitet. Bei schwerwiegenden Vorfällen im Gesundheitswesen besteht in Schweden eine Meldepflicht.