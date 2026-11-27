Für viele Hunde beginnt der Urlaubsflug im Frachtraum, getrennt von ihren Menschen. Was sie dort erwartet, entscheidet sich auf dem Rollfeld.

Zahlreiche Fluggesellschaften erlauben es, kleine Hunde in einer Transporttasche mit in die Passagierkabine zu nehmen. Größere Vierbeiner werden dagegen oft im Frachtraum untergebracht, was für sie mit körperlichen wie seelischen Strapazen verbunden sein kann. Die Bereiche, die für den Transport von Tieren reserviert sind, besitzen einen Druckausgleich und eine Temperaturregelung. Die Hunde reisen somit nicht in einem eiskalten Gepäckabteil ohne Druck. Gemessen an der Zahl der beförderten Tiere kommt es nur selten zu schwerwiegenden Zwischenfällen.

Heikle Standzeiten

Heikel werden können vor allem Standzeiten auf dem Rollfeld. Verspätungen, lange Umladezeiten oder technische Schwierigkeiten können dort zu starken Temperaturschwankungen führen. Hinzu kommen fremde Geräusche, eine unbekannte Umgebung und die Trennung von der Bezugsperson. Hecheln die Tiere aus Angst heftig, kann das den Kreislauf zusätzlich belasten.

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Im Frachtraum behält niemand den Zustand des Hundes dauerhaft im Blick. Bei einem medizinischen Notfall während des Flugs kann dort auch niemand sofort helfen. In der Kabine fallen der Bezugsperson Verhaltensänderungen oder gesundheitliche Auffälligkeiten dagegen rascher auf.

Gefährdete Rassen

Möpse, Französische Bulldoggen und Englische Bulldoggen haben aufgrund ihrer Zucht verengte Atemwege. Schon im Normalfall fällt ihnen dadurch das Atmen schwerer, auch ihre Körpertemperatur können sie schlechter regulieren. Geraten sie unter Stress, kann es im ungünstigsten Fall zum Kollaps der Atemwege kommen.

Historische Daten des US-Verkehrsministeriums belegen, dass in den fünf Jahren bis 2010 insgesamt 122 Todesfälle von Hunden im Zusammenhang mit Flugreisen gemeldet wurden. Rund die Hälfte davon entfiel auf kurzköpfige Rassen. Einem erhöhten Risiko sind außerdem ältere Hunde sowie Tiere mit Herz- oder Atemwegserkrankungen ausgesetzt.

Die American Veterinary Medical Association (AVMA) warnt davor, dass Beruhigungsmittel die Gefahr von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen auf einer Flugreise steigern können. Lässt sich ein Flug nicht vermeiden, empfehlen sich eine gründliche Untersuchung beim Tierarzt sowie eine frühe Gewöhnung an die Transportbox. Zudem rät man dazu, nach Möglichkeit einen Direktflug bei gemäßigten Temperaturen zu wählen.

Bei einer ganz gewöhnlichen Urlaubsreise stellt sich die Frage, ob die Mitnahme dem Hund überhaupt guttut. Angenehmer kann für ihn ein Urlaub mit dem Auto sein, ebenso eine liebevolle Betreuung daheim.