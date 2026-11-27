Ein Todesfall in Zagreb und die Misshandlung eines Patienten in Zenica erschüttern den Balkan. Die Vorfälle werfen die Frage auf, wie sicher Patienten in psychiatrischen Einrichtungen sind und welche Verantwortung die Behörden tragen.

Der 32-jährige Kristian Josip Periš ist in der Psychiatrischen Klinik „Sveti Ivan“ in Zagreb gestorben. Sein Tod und die dokumentierte Misshandlung eines Patienten im bosnischen Zenica haben dazu geführt, dass mindestens 13 Beschäftigte im Gesundheitswesen festgenommen wurden. Die Leiter der betroffenen Einrichtungen sind zurückgetreten.

Am vergangenen Samstag kamen Tausende Menschen auf dem Ban-Jelačić-Platz in Zagreb zusammen, um Periš zu gedenken und Aufklärung zu fordern. Als Zeichen des Protests trugen sie weiße Kissen mit blutigen Handabdrücken.

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Eine öffentlich zugängliche Überwachungsaufnahme zeigt, wie Männer Periš auf einem Krankenbett niederdrücken und festhalten. Sie legen ihm ein Kissen über Kopf und Gesicht, während er sich wehrt. Seine Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen die Beteiligten. Die genaue strafrechtliche Verantwortung und die Todesursache sind von den zuständigen Behörden zu klären.

Patient in Bosnien schwer verletzt

Auch Aufnahmen aus der psychiatrischen Abteilung des Kantonskrankenhauses in Zenica lösten große Empörung aus. Sie zeigen, wie Beschäftigte der Einrichtung einen Patienten körperlich misshandeln. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann aus Bugojno. Er erlitt einen Nasenbeinbruch sowie mehrere weitere Verletzungen, die erst sechs Tage nach dem Vorfall festgestellt wurden.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zenica-Doboj beantragte am 13. November Untersuchungshaft für fünf Beschäftigte der psychiatrischen Abteilung. Ihnen wird gemeinschaftliches gewalttätiges Verhalten gegenüber dem Patienten am 5. November vorgeworfen. Das zuständige Gericht verhängte mittlerweile für alle fünf Verdächtigen Untersuchungshaft von bis zu 30 Tagen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Es ist nicht der erste derartige Skandal in Bosnien und Herzegowina. Bereits vor einigen Jahren wurden Misshandlungen in Pazarić, rund 30 Kilometer von Sarajevo entfernt, publik. In einer staatlichen Einrichtung waren Kinder und Jugendliche mit intellektuellen Beeinträchtigungen an Heizkörper gefesselt und körperlich misshandelt worden.

Gesetze vorhanden, Umsetzung mangelhaft

In Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien wird die stationäre psychiatrische Behandlung überwiegend in öffentlichen Einrichtungen geleistet. Den staatlichen Behörden kommt daher eine besondere Verantwortung zu – sowohl bei der medizinischen Versorgung als auch bei der Kontrolle der Einrichtungen, der Einhaltung von Personalstandards und dem Schutz der Patientenrechte.

Der Neuropsychiater und Universitätsprofessor Edin Bjelošević aus Zenica erklärt gegenüber Al Jazeera, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens weitgehend modernen Behandlungsstandards entsprechen würden. Das Problem liege weniger in der Verfügbarkeit zeitgemäßer Behandlungsmethoden als vielmehr in der konsequenten Einhaltung der vorgeschriebenen Protokolle.

Große Unterschiede bei der psychiatrischen Versorgung

Laut Eurostat kamen 2024 in Kroatien 19,1 Psychiater auf 100.000 Einwohner. Damit lag das Land über dem europäischen Durchschnitt. In Serbien waren es hingegen 12,4. Deutschland verzeichnete mit 29 Psychiatern pro 100.000 Einwohner den höchsten Wert unter den erfassten EU-Staaten.

Für Bosnien und Herzegowina weist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für das Jahr 2020 lediglich 9,48 Psychiater pro 100.000 Einwohner aus. Neuere vergleichbare Daten liegen laut Al Jazeera nicht vor.

Auch bei der Zahl der psychiatrischen Krankenhausbetten zeigen sich deutliche Unterschiede. Während Kroatien über 93 und Serbien über 82 Betten pro 100.000 Einwohner verfügten, waren es in Bosnien und Herzegowina lediglich 40. Der europäische Durchschnitt lag bei 71. Diese Zahlen allein erlauben jedoch kein vollständiges Urteil über die Qualität der medizinischen Versorgung, die Sicherheit der Patienten oder die Arbeitsbedingungen des Personals. Zudem können die Angaben von nationalen Statistiken abweichen.

Personalmangel erhöht Risiken

Der Neuropsychiater Abdulah Kučukalić aus Sarajevo sieht ein gemeinsames Problem psychiatrischer Einrichtungen in der Region: Es fehlt an speziell geschultem nichtmedizinischem Personal, das einen sicheren Umgang mit Patienten in akuten psychiatrischen Krisen gewährleisten kann. Besonders schwierig sei die Situation in den späten Nachmittagsstunden und während der Nacht, wenn deutlich weniger Beschäftigte im Dienst sind. Nach seiner Erfahrung stehen mitunter nur ein Arzt und zwei Gesundheitsbeschäftigte zur Verfügung, um auch Patienten in schweren akuten Krisensituationen zu betreuen.

Gesundheitsministerium stellt fünf Mängel fest

Nach dem Tod von Periš führte das kroatische Gesundheitsministerium eine Inspektion der Zagreber Klinik durch. Dabei wurden Versäumnisse in fünf Bereichen festgestellt. Diese betrafen die Personalschulung, den Personalstand, die Überwachung von Patienten während Zwangsmaßnahmen, die medizinische Dokumentation sowie die Meldeverfahren nach einem Todesfall.

Um die vorgeschriebenen Personalstandards zu erfüllen, fehlten der Einrichtung ein Physiotherapeut und eine Pflegekraft. Darüber hinaus beanstandete das Ministerium sowohl den Umfang als auch die Qualität der Schulungen für den Umgang mit Patienten in Krisensituationen. Die kroatische Gesundheitsministerin Irena Hrstić erklärte, dass vier der fünf angeordneten Korrekturmaßnahmen sofort umgesetzt werden sollten. Für die Anpassung des Personalstands erhielt die Klinik eine Frist von 60 Tagen.

Zwangsmaßnahmen dürfen nur das letzte Mittel sein

Bereits in ihrem Bericht für die Jahre 2024 und 2025 hatte die kroatische Volksanwältin Verbesserungen in psychiatrischen Einrichtungen gefordert. Dazu gehörten insbesondere zusätzliche Schulungen des medizinischen Personals zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Solche Maßnahmen können die Bewegungsfreiheit eines Patienten vorübergehend einschränken, um eine unmittelbare Selbst- oder Fremdverletzung zu verhindern. Sie dürfen jedoch nicht zur routinemäßigen Kontrolle von Patienten eingesetzt werden, sondern sind ausschließlich als letztes Mittel vorgesehen, wenn andere geeignete Maßnahmen erfolglos bleiben.

Die Vorfälle in Zagreb und Zenica werfen damit Fragen auf, die weit über das mögliche Fehlverhalten einzelner Beschäftigter hinausgehen. Personalmangel, unzureichende Schulungen und Defizite bei der institutionellen Aufsicht können die Sicherheit jener Menschen gefährden, die in psychiatrischen Einrichtungen besonderen Schutz erfahren sollten.