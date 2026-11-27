Unter den Gärten der Hagia Sophia verbirgt sich ein Netz aus Räumen und Tunneln. Tonnen von Schutt hielten es bisher unter Verschluss.

Im Zuge der Restaurierung der Hagia Sophia stoßen Fachleute auf Teile der unterirdischen Anlage, die bisher nicht bekannt waren. Erde und Bauschutt hatten die Räume und ihre Verbindungen lange aufgefüllt. Der türkische Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy beziffert das Füllmaterial, das aus zwei Bereichen des Geländes ausgeräumt wurde, auf knapp 3000 Tonnen. Mittlerweile seien insgesamt 420 Meter Tunnel gesäubert.

Work on the tunnels beneath the Hagia Sophia Mosque in Istanbul—which had remained closed for 1,500 years—has been completed, and today, they were shown in the media for the first time. https://t.co/ivYQSjmB7D — Homēros (@HomerosHayyam41) November 21, 2026

Westlicher Gartenbereich

Im westlichen Gartenbereich wurden sechs Räume unter der Erde sowie neun Tunnel erfasst, die mit ihnen in Verbindung stehen. Der längste Abschnitt, der bisher gereinigt wurde, ist etwa 180 Meter lang und läuft parallel zur Eingangsfront der Hagia Sophia. Man vermutet, dass er mit einer historischen römischen Straße zusammenhängt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Antike Wasserleitungen

Aufschluss darüber, wofür die Anlagen genutzt wurden, geben Wasserleitungen, die aus verschiedenen Epochen stammen. In seiner Untersuchung in der Fachzeitschrift „Open Archaeology“ schildert der Architekturhistoriker Hasan Fırat Diker ein System, an dem über Jahrhunderte hinweg weitergebaut wurde und das mehrfach umgestaltet wurde.

Sieben Wasserführungen hielt Diker allein in einem einzigen der untersuchten Räume fest. Nach den Befunden dürften die unterirdischen Anlagen bei der Wasserverteilung eine bedeutende Rolle gespielt haben.