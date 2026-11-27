Der Brief sieht amtlich aus, trägt ein Aktenzeichen und fordert zur Abholung auf. Doch der Absender existiert gar nicht in Wien.

Bei der Stadt Wien ist ein gefälschtes Behördenschreiben gemeldet worden. Die Stadt betont, dass es nicht von ihr stammt, und spricht von einem Betrugsversuch. Äußerlich gleicht der Brief einer Sendung des Amts der Wiener Landesregierung oder einer Dienststelle der Stadt Wien. Amtlich wirken soll er durch ein erfundenes Aktenzeichen sowie durch Kontakt- und Adressangaben.

Geforderte Abholung

Die Empfänger werden zu einer „persönlichen Abholung“ aufgefordert, die im Schreiben nicht näher beschrieben wird. Sie sollen persönliche Dokumente wie Reisepass und Aufenthaltstitel mitbringen, dazu einen Beleg über die Einzahlung einer „Gebühr“. Diese Gebühr wird allerdings weder nachvollziehbar noch eindeutig ausgewiesen. Auffällig sind zudem ungewöhnliche und stellenweise unverständliche Formulierungen. Die als Absenderin genannte Abteilung gibt es nicht.

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Richtiges Verhalten

Wer ein solches Schreiben erhält, sollte auf keinen Fall Geld zahlen. Persönliche Daten oder Dokumente dürfen nicht an unbekannte Stellen weitergegeben werden. Haben Betroffene bereits Daten preisgegeben oder eine Zahlung geleistet, sollten sie umgehend passende Sicherheitsmaßnahmen treffen und gegebenenfalls die Polizei beziehungsweise ihre Bank kontaktieren.

Bei Unsicherheit ist es ratsam, direkt über die offiziellen Kontaktdaten der Stadt Wien nachzufragen. Informationen zu den einzelnen Dienststellen finden sich auf wien.gv.at. Das Stadtservice ist online über wien.gv.at/kontakt/stadtservice und telefonisch unter 01 4000 4001 erreichbar.