Zwischen Schlepplift und Skischaukel liegen 71 Euro pro Tageskarte. Was an den Kassen im Schnitt landet, zeigt eine andere Zahl.

Wer in der Saison 2026/27 in St. Anton am Arlberg einen Tag auf der Piste verbringen will, zahlt als Erwachsener laut Preisliste 85 Euro, in Kitzbühel werden 83 Euro verlangt. Kleine Skigebiete verkaufen ihre Tageskarten dagegen teils für weniger als 30 Euro. Dafür bieten sie deutlich weniger Pistenkilometer, und an Anlagen gibt es oft nur Schlepplifte oder bestenfalls Sessellifte.

Die Preisübersicht stammt aus dem Ski Guide Austria. Demnach wurden die Tarife in kleineren Gebieten heuer „oft nur geringfügig oder gar nicht erhöht“. Diese Skigebiete sprechen häufig Familien an, sind leicht überschaubar und werden meist weniger stark frequentiert als große Skischaukeln.

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Der Tourismusforscher Peter Zellmann verweist darauf, dass die Kosten eines Skiurlaubs in den vergangenen dreißig Jahren im Durchschnitt stärker gewachsen sind als die allgemeinen Verbraucherpreise. Während sich die Haushaltseinkommen im selben Zeitraum verdoppelt hätten, seien die Liftpreise in gehobenen Skiorten auf das Zweieinhalbfache geklettert. Noch deutlicher hätten die Hotelpreise angezogen.

Wie weit Listenpreise und tatsächliche Einnahmen auseinanderklaffen, belegen die Zahlen der Saison 2024/25. Pro Skigast und Skitag lag der durchschnittliche Kassenumsatz bei 38,54 Euro. Nach Angaben des Seilbahn-Fachverbands der Wirtschaftskammer Österreich und des Marktforschers Manova erzielten 51,9 Millionen Ersteintritte einen Kassenumsatz von zwei Milliarden Euro. Kinder, die komplett gratis fahren, sind bei den Ersteintritten nicht berücksichtigt.

Günstige Tageskarten

Am günstigsten ist unter den angeführten Möglichkeiten der Oberwaldlift in Faistenau in Salzburg, wo die Tageskarte 14 Euro kostet. Die Skilifte Raggal in Vorarlberg verlangen 26 Euro, im Schidorf Kirchbach im Waldviertel und auf der Forsteralm in Oberösterreich zahlt man jeweils 28 Euro. In St. Johann am Hahnbaum in Salzburg sind es 29 Euro, auf der „Hrast“ in Feistritz an der Gail in Kärnten 29,90 Euro.

In der Steiermark liegen die Tageskarten in Kleinlobming bei 32 Euro, auf der Teichalm bei 34 Euro und in Kaiserau Admont bei 38 Euro. Die Karwendel-Bergbahn Pertisau in Tirol nimmt 37 Euro, Hallein Bad Dürrnberg in Salzburg 39 Euro. Auf der Weinebene an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark werden 40 Euro fällig, auf der Heidi-Alm Falkert in Kärnten 40,50 Euro.

Die Postalm am Wolfgangsee schlägt mit 44 Euro zu Buche, die Brunnalm Hohe Veitsch mit 48 Euro und das Dreiländereck Kärnten-Slowenien-Italien mit 49 Euro. Für Golzentipp-Obertilliach sind 52 Euro zu zahlen, für Vent und Laterns Gapfohl jeweils 53 Euro, für Hochrindl 55 Euro.

Dynamische Preise

Große Skiverbünde arbeiten meist mit dynamischen Preisen, was den Vergleich erschwert. Die Tarife richten sich danach, wie weit der Skitag entfernt ist, wie stark das Gebiet ausgelastet ist oder voraussichtlich sein wird und in welcher Saison man fährt. Dieses Modell gilt auch im hochpreisigen Montafon. Zu Weihnachten sowie von Februar bis Mitte März sind die Preise generell am höchsten.

Abseits der besonders gefragten Zeiten gebe es für Frühbucher selbst in hochpreisigen Gebieten sechs Skitage um rund 350 Euro, sagte der Ski-Guide-Co-Autor Fred Fettner zur APA. Große Skiverbünde würden zunehmend Spezialangebote auflegen. Nahezu jedes Skigebiet kenne Ermäßigungen und Aktionen, die Vorverkaufsrabatte, etwa für Saisonkarten, fielen höchst unterschiedlich aus, seien aber meist beträchtlich.