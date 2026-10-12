Hier ist Skifahren noch leistbar: Österreichs beste Geheimtipps

Skivergnügen ohne Preisschock: Österreichs kleine Geheimtipps locken mit ruhigen Pisten, fairen Tickets und ganz viel Charme.

Wer Pistenspaß sucht, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen, wird in Österreichs kleineren Skigebieten fündig. Abseits der großen, oft überfüllten Wintersportzentren bieten familiäre Anlagen ruhige Bedingungen und faire Preise – ideal für Anfänger und Familien mit Kindern. So kostet ein Tag am Tellerlift „Easpenhang“ in Feichten im Kaunertal gerade einmal 20 Euro, was den Hang zu einem der günstigsten Einstiegsorte für Pistenneulinge in ganz Österreich macht.

Das Skigebiet Feistritz an der Gail wartet mit einer modernen Beschneiungsanlage und einem besonderen Zusatzangebot auf: Wer nach Einbruch der Dunkelheit noch auf die Piste möchte, kann das Flutlichtskifahren für weniger als 30 Euro genießen – ein Erlebnis, das auch für Après-Ski-Begeisterte reizvoll ist.

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Familienfreundliche Alternativen

In den Nockbergen schätzen Familien vor allem die entspannte Atmosphäre, die das überschaubare Streckennetz von elf Pistenkilometern mit sich bringt. Während Eltern das ruhige Gelände für sich nutzen, können Kinder in „Heidi’s Schnee-Alm“ nach Herzenslust toben.

Der sogenannte „Genussberg“ Venet, der sich oberhalb von Landeck und Zams erhebt, blickt einer bedeutenden Neuerung entgegen: Die Venetbahn soll zur Wintersaison 2026/27 wiedereröffnet werden. Die Inbetriebnahme der modernisierten Bahn ist für den 19. Dezember 2026 geplant – vorgesehen ist eine 44er-Kabinenbahn mit einer Kapazität von bis zu 300 Personen pro Stunde. Das Skigebiet umfasst 22 Pistenkilometer und bietet neben weitreichenden Panoramablicken auch optimale Voraussetzungen für Naturliebhaber und Carving-Enthusiasten.

Weitere Geheimtipps

Darüber hinaus hält Österreich eine Reihe weiterer kleiner Skigebiete mit eigenem Charakter bereit. Die Emberger Alm und das Bödele bei Schwarzenberg im Bregenzerwald punkten mit ihrem typischen Almambiente, während Petzen mit einer modernen Sechser-Kabinenbahn und einer 7,5 Kilometer langen Talabfahrt aufwartet.

Am Dreiländereck bei Arnoldstein, wo Österreich, Italien und Slowenien zusammentreffen, erstrecken sich 15 Pistenkilometer über das Grenzgebiet. Hoch-Imst ergänzt sein Angebot von zehn Pistenkilometern um eine eigene Rodelbahn, und im weststeirischen Salzstiegl runden zwölf Pistenkilometer sowie eine beleuchtete Rodelbahn das Winterprogramm ab.

Im weststeirischen Salzstiegl runden zwölf Pistenkilometer sowie eine beleuchtete Rodelbahn das Winterprogramm ab.