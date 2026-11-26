Eine Gelbe Karte für den Falschen, ein Verdacht im Netz und ein Schiedsrichter, der abgelöst wird. Jetzt liefert ein Journalist eine neue Erklärung.

Schiedsrichter Hattab musste nach der ersten Halbzeit dem vierten Offiziellen Platz machen. Nachdem Alkoholvorwürfe laut geworden waren, meldet sich nun der iranische Fußballjournalist Erfan Hoseiny zu Wort: Ein niedriger Blutzuckerspiegel habe bei Hattab zu Konzentrationsproblemen geführt.

Hattab leitete die Partie zwischen Al Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem iranischen Klub Gol Gohar. In der 32. Minute zeigte er Al-Jazira-Tormann Ersin Destanoglu die Gelbe Karte. Anlass war ein Foul an einem gegnerischen Spieler, an dem der Tormann gar nicht beteiligt war. Erst nach einem Gespräch mit dem vierten Schiedsrichter nahm Hattab die Entscheidung zurück.

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Schwere Vorwürfe

Daraufhin behaupteten Vertreter von Gol Gohar, Hattab befinde sich nicht in normaler Verfassung. Trainer Mehdi Rahmati soll dem Schiedsrichter unterstellt haben, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Der Klub drohte, die Partie nicht fortzusetzen, falls Hattab Hauptschiedsrichter bleibe. Aufnahmen aus dem Spiel machten rasch in den sozialen Netzwerken die Runde.

Nach Angaben Hoseinys ließ sich der Schiedsrichter nach dem Spiel ärztlich untersuchen. Der Befund habe bestätigt, dass er nicht unter Alkoholeinfluss gestanden sei.

Football has seen some strange moments, but this is something else. 😭 Syrian referee Hanna Hattab reportedly had to be substituted during an Asian Champions League Two fixture after allegedly showing up drunk. At one point, he even booked a goalkeeper for a foul in midfield. Absolutely bizarre! — Gist Hubz (@GistHubz) November 26, 2026

Hoseinys Aufruf

Der Journalist gab an, alle seine eigenen Beiträge über die angebliche Trunkenheit gelöscht zu haben. Die Öffentlichkeit rief er dazu auf, keine ungeprüften Anschuldigungen zu verbreiten, andere forderte er auf, entsprechende Inhalte ebenfalls zu entfernen. Von den Verantwortlichen bei Gol Gohar verlangte er Rechenschaft für die erhobenen Vorwürfe. Vom Asiatischen Fußballverband (AFC) liegt bislang keine Stellungnahme zu dem Fall vor.