In Nepal warten Tausende Familien seit der Flut auf Gewissheit. Ein neues Gesetz verkürzt nun eine Frist, die bisher Jahre dauerte.

Nach Angaben der „Krone“ sollen in Nepal drei Monate nach der Sturzflut im Himalaya die ersten Vermissten offiziell für tot erklärt werden. Grundlage ist ein neues Gesetz, das die Wartefrist für diesen Schritt erheblich verkürzt. Ende August waren Wassermassen und Geröll über Häuser und Menschen hereingebrochen. Mehr als 1400 Menschen starben, über 5500 gelten bis heute als vermisst.

Verkürzte Wartefrist

Bisher galt eine gesetzliche Wartezeit von zwölf Jahren, nun sind es ungefähr sechs Wochen. Mittlerweile sind die Namen von rund 4000 Vermissten öffentlich gemacht worden. Darunter sollen sich 623 Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft befinden. Wer auf der Liste aufscheint, aber noch am Leben ist, kann bei den Behörden Widerspruch einlegen und von der Vermisstenliste gestrichen werden. Geschieht das nicht, können nach Abschluss der erforderlichen Gerichtsverfahren Sterbeurkunden ausgestellt werden.

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Offene Entschädigungen

Ohne diese Urkunden können Familien keine Entschädigungen beantragen. Auch rechtliche Angelegenheiten wie die Regelung des Erbes bleiben ohne die Dokumente offen. Bislang konnten 112 sterbliche Überreste endgültig identifiziert werden. Danach wurden sie an die Familien übergeben.