Schneechaos auf den Straßen, Stress im Job. Für Pendler und Eltern zählen jetzt klare Regeln, die der ÖGB-Experte erklärt.

Große Teile des Landes sind derzeit von heftigem Schneefall betroffen. Für Berufstätige wirft das Fragen zum Weg in die Arbeit und zur Betreuung der Kinder auf. Martin Müller, Arbeitsrechtsexperte beim Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), gibt Auskunft darüber, welche Rechte und Pflichten in dieser Situation bestehen.

Pflichten der Beschäftigten

Beschäftigte sind verpflichtet, alles Zumutbare zu versuchen, um pünktlich an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen. Gelingt ihnen das trotz aller Bemühungen wegen des Schnees nicht, darf der Arbeitgeber laut Müller keine Entlassung auf eine Verspätung oder ein Fernbleiben stützen. Ohne ein Wort daheim zu bleiben, geht jedoch nicht. Müller stellt klar: „Außerdem muss der Arbeitgeber vom Zuspätkommen oder der Verhinderung informiert werden.“

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Kinderbetreuung

Sperren Kindergarten oder Schule wegen des Schneefalls zu und steht keine andere Person für die Betreuung zur Verfügung, können Beschäftigte laut Müller bei ihrem Kind zu Hause bleiben. Urlaub oder Zeitausgleich müssen sie dafür nicht aufwenden.