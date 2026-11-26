Gratis impfen klingt einfach. In Innsbruck sind freie Termine jedoch rar, und manche Impfung fehlt im Buchungsportal ganz.

Wer sich in Innsbruck kostenlos impfen lassen möchte, braucht derzeit viel Geduld. Beim städtischen Angebot führt ein Mangel an verfügbaren Ärzten zu Wartezeiten von mehreren Monaten. Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, wollte eine Innsbruckerin schon im Herbst eine kostenlose Grippeimpfung vereinbaren. Als nächsten freien Termin wies das Onlineportal ihr jedoch Februar 2027 aus.

Inzwischen ist die Grippeimpfung im Buchungsportal der städtischen Impfstelle in der Fallmerayerstraße gar nicht mehr aufgelistet. Die Stadt begründete das gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ so: „Die Grippeimpfstoffe sind inzwischen alle für die Hausärzte uneingeschränkt verfügbar. Aus diesem Grund bietet das städtische Gesundheitsamt die Grippeimpfung nicht für die Bevölkerung an.“

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Lange Wartezeiten

Weil die Nachfrage groß ist, liegt der Schwerpunkt des Gesundheitsamts im Moment auf den Impfungen gegen Gürtelrose und Corona. Gegen Gürtelrose gibt es Termine ab Mitte Jänner 2027. Für die Corona-Impfung lassen sich aktuell online keine Termine buchen. Bei den Impfungen gegen HPV, Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus sowie gegen Hepatitis und Pneumokokken werden Termine erst ab März 2027 vergeben. Das gilt auch für die Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln.

Personalmangel

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ schreibt, hat die städtische Impfstelle keine eigenen Mitarbeiter. Geimpft wird im laufenden Betrieb des Gesundheitsamtes. Die Stadt versucht, zusätzliche Mediziner auf Werkvertragsbasis zu gewinnen. Schon ab Dezember soll es nach ihrer Hoffnung weitere Impftermine geben, wobei Grippe- und Corona-Impfungen Vorrang haben sollen. Dass sich die Lage rasch bessert, kann die Stadt allerdings nicht zusichern.