Ein Teenager aus Tirol chattet mit einem Burschen in Schweden. Monate später rückt die Cobra bei ihm an, jetzt folgt die Anklage.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen einen 15-Jährigen aus dem Tiroler Oberland Anklage wegen terroristischer Straftaten erhoben. Er soll einem 14-jährigen Burschen aus Schweden bei der Vorbereitung von Anschlägen geholfen haben. Rechtskräftig ist die Anklage nicht.

Bekannt gemacht hat sie am Donnerstag Mediensprecher Florian Oberhofer, nachdem das Schriftstück dem Verteidiger zugestellt worden war. Festgenommen wurde der Jugendliche am 20. Juli an seinem Wohnort, und zwar wegen Gefahr im Verzug durch das Sondereinsatzkommando Cobra. Danach kam er in Untersuchungshaft. Vorausgegangen war die Warnung eines Partnerdienstes an die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN).

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Dem Angeklagten wird konkret zur Last gelegt, dem Schweden Ratschläge für einen Messerangriff erteilt zu haben. Laut Anklage wollte dieser mehrere Passanten schwer verletzen und töten. Der 15-Jährige soll außerdem zugesagt haben, Videos der Tat zu veröffentlichen. Der Anschlag misslang, trotzdem sieht die Anklage in dem Verhalten des Tirolers einen Tatbeitrag.

Online-Radikalisierung

Zustande gekommen sein soll der Kontakt der beiden Burschen Anfang März 2026. Sie sollen sich über Schulattentate ausgetauscht und Anschlagspläne besprochen haben. Im Ermittlungsverfahren gab der 15-Jährige zu, entsprechende Nachrichten versandt zu haben. Er gab allerdings an, die Tragweite seines Handelns nicht erfasst zu haben.

Radikalisiert haben soll sich der Jugendliche im gewaltverherrlichenden Online-Netzwerk „The COM“. Sein Interesse galt Amokläufen an Schulen und anderen Attentaten. Der Anklage zufolge verherrlichte er einen bekannten Live-Stream-Attentäter, der in Schweden einen Anschlag auf eine Schule verübt hatte. Gleichgesinnte traf er in einschlägigen Online-Foren, dem Vernehmen nach auch in einer Untergruppe des Netzwerks.

Bis zu seiner Festnahme ging der Angeklagte in einem Ort im Oberland zur Schule. Nach Angaben der APA soll er dort gemobbt worden sein. Er galt als Außenseiter.

Überdies wirft die Anklage dem 15-Jährigen vor, sich mehrfach im nationalsozialistischen Sinn betätigt zu haben. Über Messenger-Dienste soll er Bilder mit NS-Zeichen und entsprechenden Gesten weitergegeben haben.

Weiteres Verfahren

Die Verteidigung kann binnen 14 Tagen Einspruch gegen die Anklage erheben. Wann die Hauptverhandlung vor einem Schwurgericht stattfindet, ist noch offen. Am 9. November 2026 ließ das Landesgericht Innsbruck den Jugendlichen unter gelinderen Mitteln aus der Untersuchungshaft frei. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Beschwerde ein. Das Oberlandesgericht Innsbruck hat darüber noch nicht entschieden.