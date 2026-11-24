Schüsse an einer Schule im serbischen Kragujevac: Zwei Mitarbeiterinnen werden verletzt, ein 17-jähriger Schüler festgenommen. Die Schulleitung bestätigt inzwischen, dass keine der Verletzten in Lebensgefahr schwebt.

An der Ersten Technischen Schule in Kragujevac sind am Dienstagmorgen, dem 24. November, Schüsse gefallen. Dabei wurden zwei Mitarbeiterinnen verletzt. Die serbische Polizei nahm einen 17-jährigen Schüler fest, der im Eingangsbereich der Schule ein Kleinkalibergewehr eingesetzt haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Das serbische Innenministerium (MUP) bestätigte inzwischen die Festnahme des Jugendlichen und die Zahl der Verletzten.

Zwei Mitarbeiterinnen verletzt

Nach Angaben des Innenministeriums wurde eine der Frauen vermutlich durch einen Schuss verletzt. Die zweite Mitarbeiterin erlitt Verletzungen durch zerbrochenes Glas. Beide Frauen arbeiten im Reinigungspersonal der Schule. Rettungskräfte brachten sie in das Universitätsklinikum Kragujevac, wo sie medizinisch versorgt wurden.

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Erste Berichte hatten unterschiedliche Angaben über die Schwere der Verletzungen gemacht. Inzwischen erklärte Schuldirektor Nemanja Joksimović, dass die angeschossene Mitarbeiterin nicht in Lebensgefahr schwebe. Wie die serbische Wochenzeitung „Vreme“ berichtet, sollen auch die übrigen Verletzungen nicht lebensbedrohlich sein.

17-jähriger Schüler festgenommen

Der mutmaßliche Schütze ist nach Polizeiangaben ein 17-jähriger Schüler der betroffenen Schule. Er soll im Eingangsbereich des Gebäudes ein Kleinkalibergewehr verwendet haben. Eine Polizeistreife, die sich in unmittelbarer Nähe befand, griff rasch ein. Die Beamten überwältigten den Jugendlichen und nahmen ihn fest.

Nach Informationen der Wochenzeitung „Vreme“ soll die Waffe während des Vorfalls blockiert haben. Diese Darstellung stammt allerdings aus zunächst inoffiziellen Berichten und wurde von der Polizei noch nicht bestätigt. Über das Motiv des Jugendlichen ist bislang nichts Verlässliches bekannt. Auch die Herkunft der Schusswaffe und die genauen Umstände werden untersucht.

Schüler in Sicherheit gebracht

Laut Schuldirektor Joksimović ereignete sich der Vorfall während der ersten Unterrichtsstunde. Andere Schüler hätten sich zum Zeitpunkt der Schüsse nicht unmittelbar am betroffenen Ort aufgehalten. Alle Schüler konnten das Schulgebäude sicher verlassen. Nach Angaben des Innenministeriums wurde kein Schüler verletzt. Auch unter den Lehrkräften gab es laut Schulleitung keine Verletzten.

Der Unterricht wurde für den restlichen Dienstag abgesagt. Der Direktor erklärte außerdem, dass der festgenommene Jugendliche zuvor nicht durch vergleichbare Probleme aufgefallen sei. Die Schule bemühe sich nun darum, den Unterrichtsbetrieb möglichst bald wieder zu normalisieren.

Bildungsministerium richtet Krisenstab ein

Das serbische Bildungsministerium reagierte auf den Vorfall mit der Einrichtung eines Krisenstabs. Vertreter des Ministeriums wurden nach Kragujevac entsandt, um sich vor Ort über die Situation zu informieren. Auch Bürgermeister Nikola Dašić äußerte sich. Er erklärte, der Vorfall habe die gesamte örtliche Gemeinschaft erschüttert. Zugleich rief er die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und sich ausschließlich auf bestätigte Informationen zu verlassen.

Rund um die Schule waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Der Zugang zum Gebäude wurde abgesperrt, während Ermittler die Spuren sicherten. Die Polizei untersucht weiterhin, wie der 17-Jährige an die Waffe gelangte und warum es zu den Schüssen kam. Weitere Erkenntnisse zum Motiv und zum genauen Ablauf stehen noch aus.