Ein glühender Blick, eine röchelnde Stimme, eine zweijährige Krise. Was Papst Franziskus im Verborgenen festhielt, liegt jetzt gedruckt vor.

Kardinal Víctor Manuel Fernández hat persönliche Aufzeichnungen von Papst Franziskus öffentlich gemacht. Darin schildert Jorge Mario Bergoglio drei Erlebnisse, die er als leibhaftige Begegnungen mit dem Teufel verstand. Das Buch mit dem Titel „Diario personale di Papa Francesco“ („Persönliches Tagebuch von Papst Franziskus“) ist beim vatikanischen Verlag LEV erschienen. Fernández, der als Präfekt dem Dikasterium für die Glaubenslehre (Vatikan-Behörde) vorsteht, präsentierte es in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ und las dabei einzelne Stellen vor.

Der Teufel habe sich „mit List und Dreistigkeit“ bemerkbar gemacht, hielt Franziskus fest. Eine der Gestalten, die er auf diese Weise deutete, habe er durch ein Autofenster erblickt. Haften geblieben seien ihm vor allem ihre Augen, die zugleich bedrohlich und verführerisch gewirkt hätten.

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Eine zweite Begegnung verortete er in der Kapelle eines Karmeliterklosters, wo er an einer Feier teilnahm. Die Gestalt habe ihn mit feurigen Augen angeblickt. Als sie sich genähert habe, sei er geflohen, habe sich an seinen Rosenkranz geklammert und die Jungfrau Maria um Beistand gebeten. „Die Neugier kämpfte mit dem Rosenkranz. Und die Jungfrau hat mich gerettet“, notierte er.

Das dritte Erlebnis ordnete Franziskus dem 21. Jänner 2021 zu. Bei einem Treffen habe er eine Erscheinung wahrgenommen und ihre Stimme vernommen. Ihr wies er die Worte zu: „Jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte.“ Im Gedächtnis geblieben sei ihm vor allem ein kräftiges, röchelndes Geräusch.

Geistliche Krise

Drei Tage danach notierte er, etwas davon sei wie ein Abdruck zurückgeblieben. Damit habe eine zwei Jahre dauernde spirituelle Krise eingesetzt, die laut seinen Aufzeichnungen zu Weihnachten 2022 zu Ende ging.

In dieser Phase habe er eine „heidnische Verführung“ erlebt. Fernández erklärte, im Kern sei es um die Versuchung gegangen, die eigene Macht falsch einzusetzen. Die Macht eines Papstes reiche über die Verwaltung der Kirche hinaus und umfasse auch die internationalen Beziehungen.

Eine weitere Textstelle handelt von einer religiösen Erfahrung in der Nacht. Franziskus habe den Eingang zur Hölle erblickt und sei ihm ein Stück nähergekommen. Aus Furcht habe er den Rosenkranz wie eine Waffe gepackt. Der Weg dorthin sei „so natürlich“, dass man fast unbemerkt hineingleiten könne, schrieb er.

Alltägliche Gewissensfragen

„Die Veröffentlichung der Aufzeichnungen ist notwendig, um ein vollständigeres Bild der Persönlichkeit Bergoglios zu vermitteln“, sagte Fernández. Anfangs sei er unentschlossen gewesen, weil manche Leser von den Inhalten erschüttert oder verwirrt werden könnten.

Im Alltag beschäftigte den Papst auch die Frage, ob er seinen Mitmenschen genug Aufmerksamkeit gewidmet habe. Er habe sich etwa gefragt, ob er eine Frau beim Abschied nicht angemessen begrüßt oder einen Kranken nicht besucht habe und ob sich die Betroffenen dadurch gekränkt gefühlt hätten.