Österreich steht vor einem kräftigen Wintereinbruch. Ab Mittwochabend breitet sich der Schneefall aus, am Donnerstag sind selbst in Wien bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich.

Ab Mittwochabend, dem 25. November, wird es in Österreich zunehmend winterlich. Am Donnerstag könnte sich selbst in den Niederungen eine Schneedecke bilden. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) sind in Wien, Graz und St. Pölten bis zu 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee innerhalb von etwa zehn Stunden möglich. Wie viel Schnee tatsächlich fällt und liegen bleibt, ist allerdings noch unsicher.

Polarluft trifft auf Mittelmeertief

Nach Angaben der Unwetterzentrale strömt weiterhin sehr kalte Polarluft aus Nordosteuropa nach Österreich. Gleichzeitig gewinnt ein Tief über dem westlichen Mittelmeer ab Mittwoch an Einfluss und zieht am Donnerstag über Norditalien in Richtung Balkan. Dabei trifft mildere, feuchte Luft aus Südeuropa auf die bereits vorhandene Kaltluft. Das könnte in weiten Teilen Österreichs für kräftigen Schneefall sorgen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

So entwickelt sich das Wetter

Der Dienstag, 24. November, verläuft überwiegend trocken und häufig sonnig. Im Westen und entlang der Nordalpen halten sich anfangs Restwolken. Der Nordwestwind weht vor allem im Osten lebhaft. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 6 Grad.

Am Mittwoch ziehen zunehmend Wolken auf. Vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es zeitweise leicht zu schneien. Am Abend breitet sich der Schneefall aus und verstärkt sich besonders im Süden. Die Temperaturen erreichen minus 2 bis plus 7 Grad.

Am Donnerstag, dem 26. November, folgt der eigentliche Wintereinbruch. Bereits in den Morgenstunden kann es gebietsweise kräftig schneien. Besonders in der Osthälfte Österreichs wird Schneefall bis ins Flachland erwartet.

In den Niederungen von der Südoststeiermark bis ins Wiener Becken sowie in westlichen Tallagen kann sich zeitweise Schneeregen dazumischen. Stellenweise besteht zudem Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Gegen Abend lassen die Niederschläge allmählich nach.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend erwartet die UWZ im Süden und Osten verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee. In höheren Lagen könnten örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter zusammenkommen. Weiter westlich sind meist 5 bis 15 Zentimeter möglich. Auch das östliche Flachland dürfte winterlich werden.

Besonders bemerkenswert: In Wien, Graz und St. Pölten könnten innerhalb von rund zehn Stunden 10 bis 15 Zentimeter Schnee fallen. Andere Wettermodelle rechnen in tieferen Lagen allerdings teilweise mit geringeren Mengen. Die tatsächliche Schneehöhe hängt unter anderem von der Zugbahn des Tiefs und den Temperaturen ab.

Glatteis und Schneeverwehungen möglich

Für Autofahrer könnte besonders der Donnerstagmorgen schwierig werden. Neben kräftigem Schneefall sind regional auch glatte Straßen und schlechte Sicht möglich. Durch auffrischenden Nordwind können im Mühl-, Most- und Waldviertel sowie rund um Semmering und Wechsel Schneeverwehungen entstehen.

In der Südosthälfte droht außerdem stellenweise Schneebruch. Weil manche Bäume noch Laub tragen, könnten Äste unter der Last des feuchten Schnees abbrechen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte ausreichend Zeit einplanen. In Österreich gilt bereits seit dem 1. November die situative Winterreifenpflicht. Bei Schnee, Schneematsch oder Eis dürfen Pkw grundsätzlich nur mit geeigneter Winterausrüstung gefahren werden.

Am Wochenende bis minus 10 Grad

Am Freitag überwiegen die Wolken, im Bergland schneit es zeitweise weiter. Größere Neuschneemengen werden aber nicht mehr erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag und Freitag zwischen minus 3 und plus 3 Grad. Auch das erste Adventwochenende bleibt winterlich kalt. Bei klarem Himmel und nachlassendem Wind sind regional selbst außerhalb der Berge Tiefstwerte um minus 10 Grad möglich.

Für Wien wäre der Wintereinbruch vergleichsweise früh. Im langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020 bildet sich dort erst am 8. Dezember die erste Schneedecke von mindestens einem Zentimeter. Sollte dies bereits am 26. November geschehen, wäre das zwölf Tage früher als üblich. Ein Rekord wäre der angekündigte Schneefall allerdings nicht. In Wien wurden bereits in den Jahren 1966 und 1971 jeweils 25 Zentimeter Neuschnee an einem einzigen Novembertag gemessen.