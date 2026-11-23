Nach dem Mordversuch an ihrer Tochter muss eine 87-jährige Salzburgerin deutlich länger in Haft. Das Oberlandesgericht Linz erhöhte die Strafe von vier auf zehn Jahre.

Die Entscheidung fiel am Montag, dem 23. November 2026, im Berufungsverfahren. Das Landesgericht Salzburg hatte die Pensionistin am 3. August wegen versuchten Mordes zunächst zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Dabei hatte das Gericht eine außerordentliche Strafmilderung angewandt. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft legten gegen das Urteil Berufung ein.

Gericht sieht erschwerende Umstände

Der Dreiersenat des Oberlandesgerichts bewertete die Tat nun strenger. Nach seiner Einschätzung hatte die Mutter die Wehr- und Hilflosigkeit ihrer schwer beeinträchtigten Tochter ausgenutzt. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, wertete der Senat außerdem das Ausnutzen des Vertrauensverhältnisses als erschwerend und sah ein heimtückisches Vorgehen. Die Vorsitzende verwies darauf, dass die Tochter nicht todkrank gewesen sei.

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Die Voraussetzungen für die zuvor gewährte außerordentliche Strafmilderung sah das Berufungsgericht damit nicht mehr als gegeben an. Statt der ursprünglich ausgesprochenen vier Jahre verhängte es eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren.

Mutter wollte Heimunterbringung verhindern

Die Tat ereignete sich im Oktober 2025. Die Salzburgerin hatte versucht, ihre geistig schwer beeinträchtigte Tochter mit Schlaftabletten zu töten. Anschließend wollte sie sich selbst das Leben nehmen.

Beim ersten Prozess erklärte die Mutter, sie habe verhindern wollen, dass ihre Tochter in ein Pflegeheim übersiedelt. Sie habe befürchtet, dass es ihr dort schlecht gehen werde. Die damals als 61-Jährige beschriebene Tochter ist seit ihrer Geburt schwer beeinträchtigt.

Nach der Darstellung im ersten Prozess wollten der Ehemann und der Sohn der Pensionistin durch die Heimunterbringung eine Entlastung für die betagte Mutter erreichen. Diese hatte sich über Jahrzehnte um ihre Tochter gekümmert. Der Ehemann fand beide Frauen noch lebend vor und alarmierte die Rettung. Mutter und Tochter überlebten.

Bereits beim Prozess im August berichtete die Angeklagte, dass ihre Tochter inzwischen in einem Pflegeheim lebe. Nach ihren eigenen Angaben gehe es ihr dort gut und sie sei glücklich.

Verhandlung per Video verfolgt

Die Pensionistin ist in der geriatrischen Abteilung einer Sonderkrankenanstalt untergebracht, die als Außenstelle der Justizanstalt Wien-Josefstadt dient. An der Berufungsverhandlung nahm sie per Video teil.