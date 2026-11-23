Erst Spionagevorwürfe, dann der Abschied, nun das Comeback. Bei Nvidia hat Jensen Huang wieder das Kommando, einstimmig beschlossen.

Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia. Wie der Chipkonzern am Montag mitteilte, gilt die Wiedereinsetzung ab sofort. Huang war zuvor wegen Spionagevorwürfen als Vorstandschef zurückgetreten. Nvidia teilte am 12. November 2026 mit, Jensen Huang sei mit sofortiger Wirkung als Präsident, CEO und Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten; Berichte über außereheliche Beziehungen, darunter eine Beziehung zu einer Frau, der Spionage für China vorgeworfen wurde, waren dem vorausgegangen. Er führt das Unternehmen künftig wieder als Präsident und Chief Executive Officer (CEO) und zieht zugleich erneut in den Verwaltungsrat ein.

Einstimmiges Votum

Das Votum im Verwaltungsrat fiel einstimmig aus. Vorausgegangen waren mehrere Gespräche und Treffen mit Huang. Wie Nvidia erklärte, habe sich das Gremium im Anschluss von Huangs Offenheit und von dessen Fähigkeit überzeugt gezeigt, den Konzern zu leiten.

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Sicherheitsfrage

Was die Sicherheitsfrage betrifft, hielt das Unternehmen fest: „Im Zuge seiner Entscheidungsfindung erhielt der Verwaltungsrat zudem Einschätzungen aus hochrangigen Kreisen der US-Regierung. Auf Grundlage dieser Einschätzungen ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass Huangs Wiedereinsetzung kein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt„.