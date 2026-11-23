Im Wiener InterContinental wartet ein Lebkuchenhaus, das niemand verschonen muss. Wer nascht, tut genau das, was das Hotel sich wünscht.

Seit 18. November 2026 steht im InterContinental Wien im 3. Bezirk wieder ein handgefertigtes Lebkuchenhaus. Aufgestellt ist es im Café Vienna des Hotels. Damit knüpft das Haus an einen Brauch an, der in den vergangenen Jahren bereits zur Adventzeit gehörte.

Essbare Dekoration

Verziert ist das Lebkuchenhaus mit essbaren Lebkuchen, Keksen und weiteren Süßigkeiten. Angeschaut werden darf es nicht nur, die Gäste sind ausdrücklich eingeladen, sich an der Dekoration zu bedienen und sie zu essen. Die Naschereien werden jeden Tag aufgefüllt. Zwischen 10 und 18 Uhr serviert das Café Vienna täglich Kaffeespezialitäten und österreichische Mehlspeisen.

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Advent-Afternoon-Tea

Der Advent-Afternoon-Tea wird täglich von 15 bis 18 Uhr angeboten. Auf den Tisch kommen dabei Tee-Spezialitäten, Sandwiches und weihnachtliche Naschereien. Pro Person kostet das Angebot 30,50 Euro.