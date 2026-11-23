Ein Paar ignoriert im ICE alle Hinweise des Personals. Dann kommt die Polizei, und ein Treffer im System ändert die Reise für einen von beiden.

Noch im Zug haben Beamte der Bundespolizei in Göttingen einen 29-Jährigen festgenommen. Als der Mann und seine Partnerin kontrolliert wurden, brachte die Abfrage im Fahndungssystem einen Treffer: Gegen den 29-Jährigen lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle vor.

Unterwegs waren die beiden am Sonntagnachmittag im ICE 771, der von Hamburg nach Stuttgart fuhr. Die Frau an seiner Seite ist 45 Jahre alt.

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Vorfall im Abteil

In einem Abteil kam es zwischen den beiden zum Sex. Die Bundespolizei hielt in ihrer Mitteilung fest, dass sie „dabei die Öffentlichkeit als Zuschauer in Kauf nahmen“. Zugbegleiter bemerkten das Paar. Da es sein Verhalten dennoch nicht einstellte, rief das Zugpersonal schließlich die Polizei zu Hilfe.

Der Mann war zuvor wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden. Die Polizisten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, wo ihm nun 15 Monate Haft bevorstehen. Die Strafe geht somit auf die früheren Verurteilungen zurück und hat mit dem Vorfall im Zug nichts zu tun.

Laufende Ermittlungen

Wie die Polizei angibt, ermittelt sie wegen dieses Vorfalls gegen beide.

Der Verdacht lautet auf Erregung öffentlichen Ärgernisses.