Erst splittert Glas, dann eskaliert in Bregenz ein Einsatz der Polizei. Für drei Beamte endet die Nacht mit Verletzungen.

In Bregenz sind drei Polizisten bei einer Attacke eines 21-Jährigen verletzt worden. Der junge Mann zog sich dabei selbst leichte Verletzungen zu.

Sachbeschädigung und Flucht

Begonnen hatte alles am späten Donnerstagabend, als er beim gläsernen Eingangsportal eines Wohnkomplexes eine Sachbeschädigung beging. Danach ergriff er die Flucht.

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Eine sofort eingeleitete Suchaktion führte dazu, dass eine Polizeistreife den Gesuchten rasch aufspürte. Schon bei der Kontrolle seiner Personalien verhielt er sich von Anfang an unkooperativ. Dann griff er die Beamten an.

Die Festnahme

Schließlich nahm die Polizei den Mann fest.

Nachdem man sich mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgestimmt hatte, wurde der 21-Jährige in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.