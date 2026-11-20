Ein Roboter assistiert im Operationssaal. Im Nordburgenland startet ein neues System, das Krebspatienten lange Wege erspart.

Bei einer Prostataentfernung ist im burgenländischen Kittsee erstmals der neue „Da Vinci X“ verwendet worden. Burgenlandweit sind damit vier OP-Roboter im Einsatz. Mit dem jüngsten Gerät lassen sich Krebsoperationen durchführen, für die Patienten bislang an andere Standorte ausweichen mussten. Die vier Roboter sind für rund 300.000 Einwohner da. Allein in Oberwart und Eisenstadt sind bisher insgesamt 2648 Eingriffe mit Roboterunterstützung erfolgt.

Die erste roboterassistierte Operation in Kittsee hat der Urologe Dr. Karl Georg Sommer vorgenommen. Sommer sagt dazu: „Ich bin sehr froh, dass wir nun auch bei uns im Haus Patienten aus dem Nordburgenland onko-chirurgisch auf höchstem Niveau versorgen und zudem die Wartezeiten bei urologischen Eingriffen weiter verkürzen können“. Einen besonderen Nutzen sollen Patienten haben, für die eine klassische Schlüssellochoperation nicht in Frage kommt. Der interimistische Ärztliche Direktor Dr. Andrzej Sebastian Gasz meint: „Für Betroffene ist das ein Riesenvorteil“.

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Als mögliche Vorzüge der roboterassistierten Chirurgie gelten kleinere Schnitte, ein geringerer Blutverlust und eine schnellere Erholung. Bei manchen Eingriffen verkürzt sich unter Umständen auch der Aufenthalt im Spital.

Roboter in Oberwart

Am 2. Februar 2022 wurde in Oberwart zum ersten Mal im Burgenland ein OP-Roboter eingesetzt. Ein „Da Vinci“ unterstützte damals bei einer Prostata- und Tumorentfernung. Mittlerweile stehen der Klinik zwei Geräte zur Verfügung.

Eines davon ist der „Da Vinci Single Port“, der seit März des Vorjahres in Betrieb ist und damals das einzige Gerät dieser Art in Österreich war. Bei bestimmten Operationen reicht mit ihm ein einziger Zugang zum Körper. In Oberwart wurden bislang insgesamt 2234 Eingriffe mit Roboterhilfe durchgeführt.

Eisenstadt und Gols

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt kommt seit Oktober 2025 ein „Da Vinci“ zum Einsatz. Im ersten Jahr wurde das Gerät bei 414 Eingriffen verwendet. Sobald der Neubau fertiggestellt ist, soll der derzeit in Kittsee genutzte Roboter in die künftige Klinik Gols übersiedeln. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht in der Anschaffung eine Vorbereitung auf die Versorgung am neuen Standort: „Damit bauen wir schon jetzt für die medizinische Versorgung im Nordburgenland vor“.