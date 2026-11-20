Viele Menschen in Österreich nehmen bei Reisen nach Serbien größere Geldbeträge mit. Manchmal geht es um den Kauf einer Immobilie, die Renovierung eines Hauses, ein Auto oder finanzielle Unterstützung für Angehörige. Bisher war für solche Reisenden vor allem die Bargeldkontrolle an der EU-Außengrenze zwischen Ungarn und Serbien entscheidend. Doch ab 1. Jänner 2027 kommt eine zusätzliche Verpflichtung hinzu.

Ungarn führt neue Kontrollen innerhalb der EU ein

Das ungarische Parlament hat im November eine Änderung des Geldwäschegesetzes beschlossen. Das Gesetz wurde am 13. November 2026 veröffentlicht und tritt hinsichtlich der neuen Bargeldbestimmungen am 1. Jänner 2027 in Kraft. Künftig müssen Reisende Bargeld im Wert von 10.000 Euro oder mehr auch dann anmelden, wenn sie die Grenze zwischen Ungarn und einem anderen EU-Mitgliedstaat überqueren. Das betrifft neben Österreich auch Kroatien, Slowenien, die Slowakei und Rumänien.

Bisher galt die allgemeine europäische Meldepflicht ab dieser Summe vor allem beim Überqueren der EU-Außengrenzen. Ungarn erweitert die Regeln nun ausdrücklich auf den Bargeldverkehr innerhalb der Europäischen Union.

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Eine Fahrt von Wien nach Belgrad zeigt die neue Falle

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Eine Familie aus Wien fährt im Jänner nach Serbien. Dort möchte sie eine Anzahlung für ein Haus leisten und führt dafür 15.000 Euro Bargeld mit. Die Route verläuft über Nickelsdorf nach Ungarn und anschließend über Röszke nach Serbien. Bisher musste das Geld beim Verlassen der Europäischen Union an der ungarisch-serbischen Grenze angemeldet werden.

Ab 2027 wird bereits der Grenzübertritt von Österreich nach Ungarn meldepflichtig.

Die neue ungarische Vorschrift kommt also zur bestehenden europäischen Regelung für die Ausreise nach Serbien hinzu. Besonders wichtig: Die Meldepflicht gilt auch für die Rückreise. Wer Geld aus Serbien nach Österreich bringt, muss die Vorschriften beim Eintritt in die EU und anschließend beim Grenzübertritt von Ungarn nach Österreich beachten.

Auch Gold und bestimmte Wertpapiere zählen dazu

Eine weitere Besonderheit wird von Reisenden häufig übersehen. Die 10.000-Euro-Grenze bezieht sich nicht ausschließlich auf Euro-Banknoten. Nach den einschlägigen EU-Bestimmungen zählen dazu unter anderem Bargeld in anderen Währungen, bestimmte übertragbare Wertpapiere sowie Goldmünzen mit einem Goldgehalt von mindestens 90 Prozent und Goldbarren mit einer Reinheit von mindestens 99,5 Prozent.

Wer beispielsweise 8.000 Euro in Banknoten und zusätzlich Goldmünzen im Wert von 3.000 Euro mitführt, kann deshalb ebenfalls unter die Meldepflicht fallen.

Entscheidend ist der Gesamtwert der meldepflichtigen Barmittel, nicht nur das Geld in der Brieftasche.

Was müssen Reisende künftig angeben?

Das neue ungarische Gesetz schreibt vor, dass die Absicht, größere Bargeldbeträge über die Grenze zu transportieren, bei einer zuständigen Behörde angemeldet werden muss. Dabei sind unter anderem folgende Angaben erforderlich:

Vollständiger Name und Ausweisdaten

Währung und Höhe des mitgeführten Betrags

Herkunft des Geldes

Zweck des Transports

Die Anmeldung muss nachweisbar sein. Bei einer Kontrolle müssen Reisende sowohl das Bargeld als auch die entsprechende Bestätigung vorzeigen können. Allerdings steht noch nicht jedes Detail fest. Die ungarische Regierung muss die zuständige Kontrollbehörde sowie das konkrete Anmeldeverfahren durch zusätzliche Vorschriften festlegen.

Werden die gesetzlichen Pflichten nicht eingehalten, können Sanktionen drohen. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Behörden das Bargeld vorübergehend sicherstellen.

Wird es verboten, mehr als 10.000 Euro mitzunehmen?

Nein. Die neue Regelung ist ausdrücklich kein allgemeines Verbot, größere Bargeldbeträge über die Grenze zu transportieren. Auch wer 20.000 oder 30.000 Euro mitführt, darf das grundsätzlich tun, sofern alle geltenden Meldepflichten und sonstigen rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Ungarn begründet die Verschärfung mit internationalen Vorgaben gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Bei einer Überprüfung hatte die Expertengruppe Moneyval des Europarats beanstandet, dass Ungarn den Bargeldverkehr über seine EU-Binnengrenzen bislang nicht entsprechend erfasst.

Warum das für Reisende aus Österreich wichtig wird

Die Neuerung betrifft nicht nur Urlauber auf dem Weg nach Serbien. Auch Menschen, die über Ungarn nach Kroatien oder Rumänien reisen, können betroffen sein. Gerade bei größeren Anschaffungen, Immobiliengeschäften oder familiären Geldtransfers sollten Reisende deshalb vor ihrer Abfahrt die aktuellen ungarischen Anmeldevorschriften prüfen und geeignete Nachweise über die Herkunft des Geldes bereithalten.

Die entscheidende Änderung ab 2027: Wer mit größeren Bargeldbeträgen über Ungarn reist, darf nicht mehr davon ausgehen, dass erst an der Grenze zu Serbien eine Meldepflicht entsteht. Schon wenige Kilometer nach der österreichischen Grenze gelten künftig neue Regeln.