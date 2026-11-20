Was bei Tieren wie Murmeltieren oder Igeln völlig normal ist, gilt beim Menschen als nahezu unmöglich: ein regelmäßig wiederkehrender Zustand, in dem Körpertemperatur und körperliche Aktivität drastisch sinken. Doch genau das erlebte eine Frau aus den Niederlanden über mehr als 30 Jahre hinweg. Ihr außergewöhnlicher Fall wurde nun von internationalen Wissenschaftlern untersucht.

Jeden Winter spielte ihr Körper verrückt

Die Patientin litt an einer äußerst seltenen Störung, die Mediziner als winterschlafähnliches Syndrom beschreiben. Während der Wintermonate sank ihre Körperkerntemperatur wiederholt auf bis zu 31 Grad Celsius. Zum Vergleich: Die normale menschliche Körpertemperatur liegt ungefähr bei 37 Grad. Bereits unter 35 Grad sprechen Mediziner von einer Unterkühlung.

Bei 31 Grad können schwere Bewusstseinsstörungen und gefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten. Doch die Niederländerin überstand solche Episoden jahrzehntelang.

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Dabei zeigte ihr Körper weitere ungewöhnliche Reaktionen. Ihre Bewegungen und geistigen Reaktionen verlangsamten sich deutlich. Zeitweise fiel sie in beinahe bewusstlose Zustände. Besonders rätselhaft: Obwohl ihre Körpertemperatur stark absank, schwitzte sie bei normaler Raumtemperatur übermäßig. Im Sommer besserten sich die Beschwerden teilweise wieder.

Das Gehirn zeigte Veränderungen, die niemand erwartet hatte

Die Frau starb im Alter von 57 Jahren nach schweren Komplikationen im Zusammenhang mit einer Lungenoperation. Ihr Tod wurde nicht unmittelbar durch den ungewöhnlichen Temperaturabfall verursacht. Weil sie ihr Gehirn der niederländischen Gehirnbank für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung gestellt hatte, konnten Forscher den Fall nach ihrem Tod genauer analysieren.

Die Ergebnisse erschienen am 27. Oktober 2026 in der Fachzeitschrift Neuropathology and Applied Neurobiology und wurden am 19. November erneut international aufgegriffen. Die Wissenschaftler konzentrierten sich besonders auf den Hypothalamus, eine kleine Region im Gehirn, die unter anderem Körpertemperatur, Hormone, Durstgefühl und den Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert.

Die Überraschung: Äußerlich war diese Gehirnregion weitgehend unauffällig. Doch auf biochemischer Ebene fanden sich massive Veränderungen.

Bestimmte Botenstoffe, die normalerweise an der Steuerung von Temperatur und Hormonen beteiligt sind, waren kaum noch nachweisbar. Auch Hinweise auf die Aktivität bestimmter Immunzellen des Gehirns waren stark vermindert. Gleichzeitig blieben wesentliche strukturelle Bestandteile des Gehirns erhalten.

Hatte die Frau einen menschlichen Winterschlaf?

Die Entdeckung erinnert in einzelnen Punkten tatsächlich an Vorgänge im Gehirn winterschlafender Säugetiere. Auch bei diesen Tieren verändern sich während der Winterruhe die Aktivität bestimmter Nervenzellen und der Energieverbrauch. Doch die Wissenschaftler warnen vor vorschnellen Schlussfolgerungen.

Die Frau hielt keinen normalen Winterschlaf wie ein Murmeltier. Sie litt an einer schweren, krankhaften Störung, deren genaue Ursache weiterhin unbekannt ist. Außerdem wurde nur das Gehirn einer einzigen Betroffenen untersucht. Ob die festgestellten Veränderungen die ungewöhnlichen Zustände auslösten oder teilweise eine Folge davon waren, lässt sich daraus nicht eindeutig bestimmen. Dennoch ist eine Erkenntnis bemerkenswert: Der menschliche Körper konnte in diesem außergewöhnlichen Fall wiederholte schwere Unterkühlungen über Jahrzehnte überstehen.

Könnten Menschen eines Tages für eine Marsreise schlafen?

Genau hier entsteht eine faszinierende Verbindung zu einem ganz anderen Forschungsgebiet. Wissenschaftler untersuchen seit Jahren, ob sich der Stoffwechsel von Menschen gezielt verlangsamen lässt. Ein solcher Zustand könnte theoretisch helfen, den Energie- und Sauerstoffbedarf bei bestimmten medizinischen Notfällen zu reduzieren.

Auch in der Raumfahrt wird darüber nachgedacht. Bei langen Missionen zum Mars könnten kontrollierte Ruhephasen eines Tages den Bedarf an Nahrung und anderen Ressourcen verringern. Bisher ist ein sicherer, längerfristiger menschlicher Winterschlaf allerdings Zukunftsmusik.

Der Fall der Niederländerin liefert dafür keine unmittelbar anwendbare Methode. Er zeigt lediglich, dass der menschliche Organismus unter extrem ungewöhnlichen Bedingungen möglicherweise größere Veränderungen des Stoffwechsels tolerieren kann als bisher angenommen. Die Forscher wollen deshalb unter anderem das Erbgut der Verstorbenen untersuchen, um mögliche genetische Ursachen ihrer Erkrankung zu entdecken.

Die vielleicht erstaunlichste Erkenntnis dieser Geschichte ist damit nicht, dass ein Mensch wie ein Tier Winterschlaf halten konnte. Sondern dass eine Frau über 30 Winter hinweg Zustände überstand, die für andere Menschen innerhalb kurzer Zeit lebensgefährlich werden können und die Medizin bis heute nicht vollständig erklären kann.