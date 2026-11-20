Ein Angriff auf Kyjiw trifft Österreichs Botschaft. Aus Moskau kommt prompt eine Antwort, doch von Bedauern fehlt jede Spur.

Bei einem Luftangriff auf die Kyjiwer Innenstadt ist am Donnerstagnachmittag auch Österreichs Vertretung in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen worden. Beschädigt wurde zudem die niederländische Botschaft, ebenfalls bei Luftangriffen.

An der österreichischen Vertretung trugen die Fenster Schäden davon, hielten aber dank Schutzfolien stand und barsten nicht.

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Russische Stellungnahme

Am Freitag meldete sich die russische Botschaft in Wien mit einer Stellungnahme auf X zu Wort. Darin lehnte sie jede Verantwortung Russlands zurück und behauptete, Russland habe „niemals Waffen gegen zivile Objekte in der Ukraine eingesetzt“. Weder Bedauern noch eine Entschuldigung enthielt der Text.

Die Botschaft führte aus, Ausländer würden seit langem vor Reisen in die Ukraine gewarnt. Wer sich dessen ungeachtet dort aufhalte, auch in diplomatischer Funktion, trage selbst „die gesamte Verantwortung für mögliche negative Folgen“.

Gressels Einschätzung

Gustav Gressel kommt zu der Einschätzung, dass es Moskau wohl um die Demütigung Europas gehe.