Kroatien verschärft die Regeln für ausländische Arbeitskräfte. Ab dem 4. Juni 2027 müssen bestimmte Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten nach mindestens einem Jahr Aufenthalt und Arbeit grundlegende Kroatischkenntnisse nachweisen. Ohne den erforderlichen Nachweis kann die Verlängerung ihrer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis scheitern. Doch bei genauerem Blick in das Gesetz zeigt sich, dass längst nicht alle ausländischen Beschäftigten gleichermaßen betroffen sind.

Serbisch, Bosnisch und Mazedonisch reichen aus

Der entscheidende Passus findet sich in Artikel 92a Absatz 7 des kroatischen Ausländergesetzes. Dort steht ausdrücklich, dass Staatsangehörige von Drittstaaten, die eine Sprache aus der südslawischen Sprachgruppe sprechen, von der neuen Prüfungspflicht ausgenommen sind. Dazu gehören insbesondere Serbisch, Bosnisch, Montenegrinisch und Mazedonisch.

Ein Arbeitnehmer aus Serbien oder Bosnien-Herzegowina, der eine dieser Sprachen spricht, muss deshalb keinen zusätzlichen Kroatischtest absolvieren.

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Bemerkenswert ist, dass die Ausnahme nicht an eine bestimmte Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Entscheidend ist die gesprochene Sprache. Theoretisch kann somit auch ein Arbeitnehmer aus einem anderen Land unter die Ausnahme fallen, wenn er eine entsprechende südslawische Sprache beherrscht. Umgekehrt ist beispielsweise ein bosnischer Pass allein noch kein automatischer Nachweis, wenn die Person keine solche Sprache spricht.

Wie die Sprachkenntnisse in Zweifelsfällen nachzuweisen sind, muss in der Verwaltungspraxis geklärt werden.

Warum ein Mazedonier keinen Test braucht, ein Nepalese aber schon

Besonders interessant wird die Regelung beim Vergleich verschiedener Herkunftsländer. Ein Arbeitnehmer aus Nordmazedonien kann wegen seiner südslawischen Muttersprache von der Prüfung befreit sein, obwohl Mazedonisch und Kroatisch deutliche Unterschiede aufweisen.

Ein Arbeitnehmer aus Nepal, Indien oder von den Philippinen muss dagegen grundsätzlich Kroatischkenntnisse auf dem Niveau A1.1 nachweisen, sofern keine andere Ausnahme greift. Dabei handelt es sich um ein sehr grundlegendes Sprachniveau, das einfache Kommunikation im Alltag ermöglichen soll.

Hier entsteht eine bemerkenswerte Unterscheidung: Nicht allein die tatsächliche Beherrschung der kroatischen Standardsprache zählt, sondern auch die Zugehörigkeit einer gesprochenen Sprache zu einer bestimmten Sprachfamilie.

Damit erkennt der kroatische Gesetzgeber die sprachliche Nähe zwischen den südslawischen Ländern ausdrücklich an.

Ausgerechnet die größten Gruppen profitieren

Diese Ausnahme ist keineswegs nur eine Randnotiz. Bosnien-Herzegowina und Serbien gehören seit Jahren zu den wichtigsten Herkunftsländern ausländischer Arbeitskräfte in Kroatien. Nach Angaben des kroatischen Innenministeriums wurden 2025 insgesamt 170.723 Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen für ausländische Staatsbürger ausgestellt.

Zu den bedeutenden Herkunftsländern zählen neben Bosnien-Herzegowina und Serbien auch Nepal, die Philippinen, Indien und Nordmazedonien. Dadurch könnte die neue Sprachregel zu einer zusätzlichen Unterscheidung zwischen Arbeitnehmergruppen führen.

Wer bereits eine südslawische Sprache beherrscht, muss für die neue gesetzliche Voraussetzung weder eine Prüfung vorbereiten noch eine solche bestehen. Für andere Beschäftigte entsteht dagegen zusätzlicher Lernaufwand. Ob diese Ausnahme tatsächlich zu einer stärkeren Nachfrage nach Arbeitskräften aus dem Westbalkan führt, lässt sich noch nicht belegen.

Auch Arbeitgeber müssen bezahlen

Die neuen Vorschriften enthalten noch eine wichtige Besonderheit.

Die Kosten der vorgeschriebenen Sprachprüfung müssen die Arbeitgeber tragen.

Der entsprechende Nachweis wird ab Juni 2027 Teil der Unterlagen, die Arbeitgeber über ihre Beschäftigten führen müssen. Wer die erforderliche Prüfung nicht bestanden hat und keine Ausnahme erfüllt, kann bei der Verlängerung seiner Arbeitserlaubnis auf Schwierigkeiten stoßen.

Allerdings gilt die Verpflichtung nicht für sämtliche ausländischen Arbeitnehmer. Saisonarbeitskräfte sind von dieser speziellen Sprachprüfung ausgenommen. Auch Menschen, die eine Grundschule, weiterführende Schule oder Hochschule in Kroatien abgeschlossen haben, müssen den Test nicht zusätzlich absolvieren. Für eine erstmalige Arbeitserlaubnis wird die Prüfung ebenfalls nicht generell bereits vor der Einreise verlangt.

Eine sprachliche Verbindung bekommt plötzlich wirtschaftlichen Wert

Kroatiens Innenminister Davor Božinović begründete die Reform unter anderem damit, dass ausländische Arbeitnehmer die kroatische Sprache beherrschen sollten, um sich im Alltag besser zurechtzufinden. Doch die gesetzliche Ausnahme zeigt gleichzeitig, dass Kroatien sprachlich zwischen verschiedenen Gruppen ausländischer Beschäftigter unterscheidet.

Gerade für Menschen aus Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien könnte das bei einer längerfristigen Beschäftigung in Kroatien einen praktischen Vorteil bedeuten.

Die vielleicht überraschendste Erkenntnis: Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Zerfall Jugoslawiens wird die sprachliche Nähe seiner ehemaligen Republiken in Kroatien wieder ganz konkret relevant, diesmal nicht als politische Frage, sondern bei der Erteilung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen.