Die langfristigen Bevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen zeichnen ein deutliches Bild. Während viele Regionen der Welt weiter wachsen, müssen sich große Teile Südosteuropas auf einen erheblichen Bevölkerungsrückgang einstellen.

Nach dem mittleren Szenario der UN-Bevölkerungsprognose von 2024 könnten Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien zusammen bis 2054 rund 2,94 Millionen Einwohner verlieren. Die drei Länder hatten laut UN-Berechnungen 2024 zusammen rund 13,82 Millionen Einwohner. Drei Jahrzehnte später könnten es nur noch 10,88 Millionen sein. Das entspricht einem Rückgang um 21,3 Prozent. Rein rechnerisch würde damit mehr als ein Fünftel der heutigen Bevölkerungszahl wegfallen.

Bosnien und Herzegowina trifft es besonders stark

Die Entwicklung fällt in den drei Ländern unterschiedlich aus. Für Bosnien und Herzegowina erwarten die Vereinten Nationen einen Rückgang von 3,18 Millionen Einwohnern im Jahr 2024 auf 2,36 Millionen im Jahr 2054. Das entspricht einem Minus von rund 821.000 Menschen beziehungsweise 25,9 Prozent.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Serbiens Bevölkerung könnte im selben Zeitraum von 6,76 auf 5,39 Millionen sinken. Das wären rund 1,37 Millionen Einwohner weniger, ein Rückgang um 20,3 Prozent. Die UN-Statistik erfasst Serbien dabei ohne Kosovo, das gesondert ausgewiesen wird.

Für Kroatien wird ein Rückgang von 3,89 auf 3,14 Millionen Menschen prognostiziert. Das entspricht einem Minus von rund 745.000 Einwohnern beziehungsweise 19,2 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Größenordnung für Bosnien und Herzegowina: Innerhalb einer einzigen Generation könnte das Land rechnerisch etwa jeden vierten Einwohner seiner heutigen Bevölkerungszahl verlieren.

Schon heute fast 65.000 mehr Todesfälle als Geburten

Die langfristigen Prognosen wirken zunächst abstrakt. Doch die aktuellen Geburten- und Sterbezahlen zeigen, dass der demografische Wandel bereits stattfindet. KOSMO hat dafür die offiziellen Statistiken der drei Länder für das Jahr 2025 zusammengeführt.

In Serbien wurden 59.483 Kinder lebend geboren, während 95.247 Menschen starben. Das ergibt einen natürlichen Bevölkerungsrückgang um 35.764 Personen. Kroatien verzeichnete 32.479 Geburten und 50.007 Todesfälle. Der Unterschied betrug 17.528 Menschen.

In Bosnien und Herzegowina wurden nach vorläufigen Angaben 24.105 Lebendgeburten und 35.801 Todesfälle registriert. Das entspricht einem Minus von 11.696.

Zusammengerechnet starben damit allein 2025 in den drei Ländern 64.988 Menschen mehr, als Kinder geboren wurden.

Das sind rechnerisch rund 178 Menschen pro Tag. Diese Zahl berücksichtigt weder Zu- noch Abwanderung. Sie zeigt ausschließlich die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen und darf nicht mit dem tatsächlichen Bevölkerungsverlust gleichgesetzt werden.

Warum Kroatiens Bevölkerung trotzdem wächst

Ein besonders interessanter Widerspruch zeigt sich in Kroatien. Obwohl dort 2025 fast 17.530 Menschen mehr starben, als geboren wurden, verzeichnete das Land gleichzeitig einen positiven Wanderungssaldo von 19.180 Personen. Insgesamt zogen 56.665 Menschen aus dem Ausland nach Kroatien, während 37.485 das Land verließen.

Die Zuwanderung überstieg damit den natürlichen Bevölkerungsrückgang. Die Bevölkerungszahl konnte zuletzt sogar leicht wachsen. Das zeigt, warum langfristige Prognosen nicht als unveränderliches Schicksal betrachtet werden dürfen. Wenn sich Zuwanderung, Geburtenentwicklung oder wirtschaftliche Bedingungen verändern, kann auch die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung anders ausfallen als heute erwartet. Für Serbien und Bosnien und Herzegowina stellt sich zunehmend dieselbe Frage: Können Rückkehrer und neue Arbeitskräfte aus dem Ausland den demografischen Rückgang zumindest teilweise ausgleichen?

Wenn junge Menschen fehlen, verändert sich das ganze Land

Der Bevölkerungsrückgang betrifft nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch das Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Generationen. Die Weltbank warnte im April 2026, dass die Bevölkerung der Westbalkanstaaten schneller altert als in fast allen anderen Teilen Europas. Innerhalb des kommenden Jahrzehnts könnte dort mindestens jeder fünfte Einwohner über 65 Jahre alt sein. Gleichzeitig verlassen weiterhin Menschen im erwerbsfähigen Alter die Region.

Daraus entsteht eine doppelte Belastung: Einerseits fehlen Arbeitskräfte, andererseits steigt der Bedarf an medizinischer Versorgung, Pflege und sozialen Dienstleistungen. Besonders spürbar könnte diese Entwicklung in kleineren Gemeinden werden. Wo weniger Kinder leben, geraten Schulen unter Druck. Wenn junge Familien wegziehen, verlieren Geschäfte Kunden und Gemeinden Steuereinnahmen. Gleichzeitig benötigen die verbleibenden älteren Einwohner weiterhin Ärzte, Verkehrsanbindungen und öffentliche Dienstleistungen.

Was passiert mit den Häusern der Großeltern?

Für viele Familien aus der Balkan-Diaspora in Österreich hat diese Entwicklung eine sehr persönliche Dimension. Zahlreiche Familien besitzen noch Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Kroatien. Doch was passiert mit diesen Immobilien, wenn die ältere Generation stirbt und Kinder oder Enkel dauerhaft im Ausland leben?

In manchen Gemeinden könnten zunehmend Häuser entstehen, die nur während der Sommermonate genutzt werden oder über Jahre leer stehen. Damit verändert sich auch die wirtschaftliche Bedeutung solcher Immobilien. In Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang könnte es schwieriger werden, Käufer oder langfristige Mieter zu finden.

Allerdings lässt sich daraus kein genereller Preisverfall für Immobilien am Balkan ableiten. Beliebte Küstenorte, größere Städte und wirtschaftlich starke Regionen können sich völlig anders entwickeln als abgelegene Dörfer. Entscheidend wird sein, welche Orte langfristig Einwohner halten oder neue Menschen anziehen können.

Eine Prognose mit einer wichtigen Unsicherheit

Die UN-Zahlen beruhen auf Annahmen über Geburten, Sterblichkeit und Wanderungsbewegungen. Sie sind keine sichere Vorhersage. Besonders schwierig ist die Datenlage in Bosnien und Herzegowina. Dort fand die letzte vollständige Volkszählung bereits 2013 statt. Die tatsächliche Bevölkerungszahl wird deshalb von unterschiedlichen Institutionen teils deutlich verschieden eingeschätzt.

Auch die Weltbank weist darauf hin, dass der demografische Wandel nicht überall gleich verlaufen muss. Bessere Arbeitsmöglichkeiten, höhere Erwerbsbeteiligung und Zuwanderung könnten die wirtschaftlichen Folgen abfedern. Für die Diaspora wird damit eine Frage immer wichtiger: Wie werden die Orte aussehen, aus denen ihre Familien stammen, wenn die nächste Generation erwachsen ist?