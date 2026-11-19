Seit 1. Oktober 2026 müssen große Onlinehändler in Österreich eine neue Paketsteuer bezahlen. Wie stark sich die Abgabe auf die Verbraucherpreise auswirkt, zeigen die am 18. November veröffentlichten Inflationsdaten der Statistik Austria. Während Kurier- und Paketdienstleistungen im September gegenüber dem Vorjahr noch um 8,6 Prozent teurer waren, betrug der Anstieg im Oktober bereits 208,5 Prozent.

Allerdings bedeutet diese Zahl nicht, dass sämtliche Paketlieferungen plötzlich dreimal so viel kosten. Sie beschreibt die Preisentwicklung in einer bestimmten statistischen Kategorie, in der sich die neuen Gebühren großer Versandhändler besonders deutlich niederschlagen.

Warum die Preise so stark gestiegen sind

Die neue Paketsteuer beträgt grundsätzlich zwei Euro pro zugestelltem Paket. Händler können alternativ eine Berechnung pro Bestellung wählen. Wird die Abgabe mit 20 Prozent Umsatzsteuer an die Kunden weiterverrechnet, ergibt sich ein Aufschlag von 2,40 Euro. Betroffen sind Versandhändler und Onlineplattformen, die im vorangegangenen Wirtschaftsjahr mehr als 100 Millionen Euro Versandhandelsumsatz in Österreich erzielt haben. Dazu zählen nach Angaben des Handelsverbands unter anderem Amazon, Temu, Zalando, Otto, AliExpress, Shein, Ikea und MediaMarkt.

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Viele dieser Unternehmen weisen die zusätzliche Gebühr mittlerweile direkt beim Bezahlvorgang aus. In der Inflationsstatistik wirkt sich der Aufschlag besonders stark aus, weil die bisher erfassten Versandgebühren teilweise sehr niedrig waren. Der statistische Anstieg von 208,5 Prozent trägt allerdings nur rund 0,03 Prozentpunkte zur gesamten österreichischen Inflationsrate von 3,6 Prozent bei.

Kleine Bestellungen werden besonders teuer

Die eigentliche Belastung zeigt sich beim Verhältnis zwischen Warenwert und Paketsteuer. Wer beispielsweise einen Artikel um fünf Euro bestellt und zusätzlich 2,40 Euro Paketsteuer bezahlen muss, zahlt insgesamt 7,40 Euro. Der Aufschlag entspricht damit 48 Prozent des ursprünglichen Warenwerts.

Bei einer Bestellung um 20 Euro beträgt die zusätzliche Belastung zwölf Prozent. Bei einem Einkauf um 100 Euro sind es nur noch 2,4 Prozent. Damit trifft die pauschale Gebühr günstige Bestellungen prozentuell wesentlich stärker als teure Einkäufe. Gerade bei kleineren Alltagsprodukten kann ein vermeintliches Schnäppchen dadurch deutlich an Attraktivität verlieren.

Auch eine Prime-Mitgliedschaft schützt nicht grundsätzlich vor dem Aufschlag. Amazon verrechnet die Paketsteuer unabhängig von den regulären Versandkosten.

Drei Bestellungen können 7,20 Euro zusätzlich kosten

Ein weiterer Unterschied liegt darin, ob Händler die Paketsteuer pro Paket oder pro Bestellung berechnen. Amazon und Otto haben sich für die Berechnung pro Bestellung entschieden. Wer fünf Artikel gleichzeitig bestellt, bezahlt dort grundsätzlich einmal 2,40 Euro, selbst wenn die Waren in mehreren Paketen eintreffen.

Wer hingegen drei getrennte Bestellungen aufgibt, muss bei einem solchen Modell mit 7,20 Euro zusätzlichen Gebühren rechnen. Dieselben Artikel in einer einzigen Bestellung würden nur einmal mit 2,40 Euro belastet. Das könnte das Einkaufsverhalten dauerhaft verändern. Anstatt einzelne Produkte spontan zu bestellen, wird es finanziell attraktiver, mehrere Einkäufe zusammenzufassen.

Auch kleine Händler können betroffen sein

Die Bundesregierung begründet die Paketsteuer unter anderem mit einer Stärkung des stationären Handels und ökologischen Zielen. Kleinere Versandhändler, die unter der Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro bleiben, müssen die Steuer grundsätzlich nicht bezahlen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Verkauft ein kleiner österreichischer Händler seine Produkte über einen großen Online-Marktplatz, werden diese Umsätze für die Paketsteuer dem Marktplatz zugerechnet.

Damit können auch Produkte kleiner Unternehmen von der zusätzlichen Gebühr betroffen sein, obwohl die Händler selbst weit unter der gesetzlichen Umsatzgrenze liegen. Der Handelsverband kritisiert deshalb, dass die Steuer nicht ausschließlich internationale Onlinekonzerne trifft. Die Regierung erwartet durch die Abgabe jährliche Einnahmen von rund 280 Millionen Euro, die zur Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel beitragen sollen.

Paketmengen gehen bereits zurück

Erste Auswirkungen zeigen sich auch bei der Österreichischen Post. Vorstandschef Walter Oblin berichtete am 12. November, dass die nationale Paketsteuer zu einem Rückgang der betroffenen Paketmengen um rund zehn Prozent geführt habe. Ob tatsächlich weniger eingekauft wird oder Kunden ihre Bestellungen lediglich stärker bündeln, lässt sich daraus noch nicht eindeutig ableiten.

Hinzu kommt, dass seit Juli beziehungsweise November weitere EU-Abgaben für bestimmte Wareneinfuhren aus Drittstaaten gelten. Dazu gehören ein Pauschalzoll und eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr. Diese sind von der österreichischen Paketsteuer zu unterscheiden und können bei Importen aus Ländern außerhalb der EU zusätzlich anfallen.

Wer keine Paketsteuer bezahlen muss

Nicht jede Bestellung ist von der neuen Abgabe betroffen. Bei kleineren Onlinehändlern unterhalb der Umsatzgrenze fällt sie grundsätzlich nicht an, sofern der Verkauf nicht über einen steuerpflichtigen Marktplatz abgewickelt wird. Auch private Verkäufe zwischen Privatpersonen und reguläre Geschäfte zwischen Unternehmen sind ausgenommen. Wer seine online reservierte Ware direkt im Geschäft abholt, muss ebenfalls keine Paketsteuer bezahlen, sofern es sich um eine entsprechende Click-and-Collect-Abholung handelt.

Bei Rücksendungen gibt es Unterschiede: Die Steuer entfällt nicht automatisch, wenn eine bereits zugestellte Ware retourniert wird. Amazon, Otto und Zalando sehen unter bestimmten Voraussetzungen jedoch Rückerstattungen bei vollständigen Retouren vor. Für Verbraucher lohnt es sich deshalb mehr denn je, vor dem Bezahlen den tatsächlichen Endpreis zu kontrollieren. Entscheidend ist nicht mehr allein, wie günstig ein Produkt angeboten wird, sondern auch, welche Gebühren bis zum Abschluss der Bestellung hinzukommen.