Auftragsmorde mitten in Wien, Hunderte Kilogramm Kokain und Mordpläne aus dem Gefängnis. Eine neue TV-Dokumentation zeigt, wie tief die Balkan-Mafia in Österreich verwurzelt ist und warum selbst spektakuläre Festnahmen den Krieg der Clans nicht beendet haben.

Die österreichische Bundeshauptstadt spielt im internationalen Drogenkrieg zweier verfeindeter Mafiaorganisationen eine bedeutende Rolle. Seit mehr als einem Jahrzehnt bekämpfen sich die ursprünglich aus Montenegro stammenden Kavač- und Škaljari-Clans. Ihre Auseinandersetzungen reichen längst über den Balkan hinaus und haben auch in Österreich tödliche Spuren hinterlassen.

Die zweiteilige ServusTV-Dokumentation „Operation Achilles“, die am Donnerstag, 19. November, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, beleuchtet die Ermittlungen gegen die kriminellen Netzwerke. Im Mittelpunkt stehen entschlüsselte Geheimbotschaften, internationale Polizeieinsätze und die Frage, weshalb die Organisationen trotz zahlreicher Festnahmen weiter aktiv sind.

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Ein Drogenstreit mit mehr als 70 Toten

Der Ursprung des blutigen Konflikts reicht ins Jahr 2014 zurück. Damals verschwand in Spanien eine große Kokainlieferung. Der Streit darüber führte zur Spaltung einer kriminellen Gruppierung aus der montenegrinischen Küstenstadt Kotor. Daraus entstanden zwei rivalisierende Organisationen, die nach den Ortsteilen Kavač und Škaljari benannt wurden. Aus dem Konflikt um Drogengeld entwickelte sich eine jahrelange Serie von Anschlägen und Vergeltungsmorden.

Die griechische Polizei sprach bereits 2024 von mindestens 60 Todesopfern in Europa. Eine im September 2026 veröffentlichte Recherche des serbischen Wochenmagazins Vreme berichtete inzwischen von mehr als 70 Morden im Zusammenhang mit dem Clankrieg. Die genaue Zuordnung einzelner Taten ist allerdings nicht in jedem Fall gerichtlich geklärt.

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Mafiamord mitten in Wien

Wie unmittelbar Österreich betroffen ist, zeigte sich am 21. Dezember 2018. Im ersten Wiener Gemeindebezirk wurde ein damals 32-jähriger Montenegriner auf offener Straße erschossen. Ein weiterer Mann erlitt lebensgefährliche Schussverletzungen. Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts wurde das getötete Opfer dem Kavač-Clan zugerechnet. Der Anschlag gilt als Teil der Auseinandersetzung mit dem rivalisierenden Škaljari-Clan.

Im Mai 2026 gelang österreichischen und italienischen Ermittlern ein wichtiger Fahndungserfolg: Ein 33-jähriger mutmaßlicher Tatbeteiligter wurde im italienischen Rimini festgenommen. Der Mann war jahrelang international gesucht worden. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Besonders bemerkenswert ist eine Feststellung des österreichischen Bundeskriminalamts: Mehrere mutmaßliche Mittäter des Wiener Anschlags sollen inzwischen selbst Opfer tödlicher Gewalttaten geworden sein.

Geheime Handys werden zur Falle

Den entscheidenden Durchbruch erzielten die Ermittler durch eine Schwachstelle, mit der die Kriminellen nicht gerechnet hatten: ihre vermeintlich sichere Kommunikation. Jahrelang nutzten Mitglieder internationaler Drogenorganisationen verschlüsselte Mobiltelefone und Messenger-Dienste. Über diese wurden nicht nur Drogentransporte und Zahlungen koordiniert, sondern laut Ermittlungen auch Entführungen und Mordanschläge geplant.

Im Jahr 2021 gelang den Behörden ein außergewöhnlicher Zugriff. Das FBI hatte mit ANOM eine vermeintlich abhörsichere Kommunikationsplattform in kriminelle Netzwerke eingeschleust. Parallel dazu erhielten europäische Ermittler Zugriff auf Nachrichten des Dienstes Sky ECC. In Österreich wurde dafür die Sonderermittlungsgruppe AG Achilles eingerichtet. Die ausgewerteten Nachrichten eröffneten den Ermittlern erstmals detaillierte Einblicke in die Struktur und Arbeitsweise der Organisationen.

Wiener Drogenboss erhält lebenslange Haft

Einer der bekanntesten Fälle ist jener von Dario D., in der Unterwelt als „Dexter“ bekannt. Der Mann steuerte von Wien aus ein weitverzweigtes Drogennetzwerk und wurde im März 2025 rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem Urteil zufolge brachte er zwischen Anfang 2020 und Sommer 2021 in Wien 340 Kilogramm Kokain, 50 Kilogramm Heroin und fünf Kilogramm Cannabis in Verkehr. Zusätzlich organisierte er Schmuggelfahrten für weitere 140 Kilogramm Kokain und 35 Kilogramm Heroin.

Das entspricht zusammen 570 Kilogramm Suchtgift, die ihm gerichtlich als gehandelte beziehungsweise für den Schmuggel organisierte Mengen zugerechnet wurden. Diese Mengen dürfen allerdings nicht mit tatsächlich beschlagnahmten Drogen gleichgesetzt werden. Die Ermittlungen zeigten, dass der Fall weit über gewöhnlichen Straßenhandel hinausging. Die neue Dokumentation beschreibt ein Netzwerk mit mehr als 100 Drogenhändlern, das von Österreich aus geführt worden sein soll.

Bombenanschlag in Wien verhindert

Ein weiterer Fall verdeutlicht die Brutalität des Konflikts. Im Jahr 2020 geriet ein mutmaßlich hochrangiger Angehöriger des Kavač-Clans in Wien-Ottakring ins Visier seiner Gegner. Nach den Ermittlungen sollte der Mann in einem Lokal getötet werden. Dazu war ein Sprengstoffanschlag geplant, der auch andere Menschen hätte gefährden können.

Montenegrinische Sicherheitsbehörden warnten ihre österreichischen Kollegen. Der Anschlag konnte verhindert werden. Der Fall beschäftigte später auch die Wiener Justiz. Ein Angeklagter, dem eine Beteiligung an den Vorbereitungen vorgeworfen wurde, wurde 2025 vom Mordvorwurf freigesprochen. Die Geschworenen sahen zwar bestimmte Unterstützungshandlungen als erwiesen an, nicht jedoch die strafrechtlich erforderliche Beteiligung am Mordversuch.

Mordaufträge sogar aus Gefängnissen?

Besonders brisant ist ein Aspekt, den die neue Dokumentation aufgreift: Die kriminellen Netzwerke sollen ihre Geschäfte teilweise selbst aus österreichischen Gefängnissen weiterführen. Laut einem im STANDARD wiedergegebenen Ermittlerbericht befinden sich Angehörige verfeindeter Gruppen mitunter in denselben Justizanstalten, teilweise sogar auf denselben Trakten.

Obwohl Mobiltelefone im Strafvollzug grundsätzlich verboten sind, gelingt es einzelnen Insassen immer wieder, an Geräte zu gelangen. Nach Darstellung des Ermittlers werden darüber weiterhin Drogengeschäfte und Vergeltungsaktionen organisiert. In einem Fall soll sogar die Vergiftung eines aussagebereiten Clanmitglieds innerhalb einer österreichischen Justizanstalt geplant worden sein. Dabei handelt es sich um einen geschilderten Ermittlungsverdacht, nicht um eine gerichtlich festgestellte Tat.

Warum der Clankrieg nicht endet

Trotz internationaler Fahndungserfolge sind die beiden kriminellen Netzwerke nicht verschwunden. Eine umfangreiche Recherche des serbischen Magazins Vreme vom September 2026 kommt zu dem Ergebnis, dass der Kavač-Clan weiterhin über vergleichsweise stabile Führungsstrukturen verfügt. Der international gesuchte mutmaßliche Anführer Radoje Zvicer ist nach den dort dokumentierten Erkenntnissen weiterhin flüchtig.

Der Škaljari-Clan hat hingegen zahlreiche Führungsfiguren durch Mordanschläge verloren. Seine verbleibenden Strukturen arbeiten laut der Recherche stärker dezentral. Gerade diese Anpassungsfähigkeit erschwert die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Werden einzelne Führungspersonen festgenommen oder getötet, können andere Mitglieder ihre Aufgaben übernehmen.

Auch das österreichische Innenministerium verweist in seinen Veröffentlichungen zur organisierten Kriminalität auf die montenegrinischen Clans und ihre europaweiten Gewalttaten. Die neue Dokumentation macht damit deutlich, weshalb die Ermittlungserfolge der vergangenen Jahre nicht mit einem endgültigen Sieg über die Balkan-Mafia gleichzusetzen sind. Österreich ist für diese Netzwerke nicht nur ein Absatzmarkt, sondern auch ein Ort, an dem Drogengeschäfte organisiert und gewaltsame Konflikte ausgetragen werden.

Die beiden Folgen von „Operation Achilles“ laufen am 19. November um 20.15 und 21.15 Uhr auf ServusTV. Anschließend folgt um 22.15 Uhr eine Diskussionssendung über Clan-Kriminalität in Österreich.