Der Sieg ist knapp, die Ansage deutlich. Nuggets-Center Jokic fordert mehr Härte und verrät, was mit dem Neuzugang noch fehlt.

Nikola Jokic hat Denver mit 24 Punkten, acht Rebounds und neun Assists zu einem 105:101 gegen Boston geführt. Danach verlangte der Serbe von seinem Team mehr defensive Aggressivität und ein besseres Zusammenspiel mit DeMar DeRozan.

Der serbische Basketballer prägte den knappen Heimsieg mit seiner Statline von 24/8/9. Die Nuggets verteidigten diesmal konsequenter als in einigen Partien zuvor. Jokic stellte nach dem Spiel klar, dass die Mannschaft aus dem Duell viel mitnehmen könne, in der Defense aber noch aggressiver zupacken müsse. Besonders hob er Jamal Murray hervor: „Das ist definitiv die beste Phase seiner Karriere.“ Jokic lobte dessen Defensivarbeit mit Steals und Blocks sowie das Gespür für die richtige Position, auch wenn der Gegner Offensivfouls herausholen wollte.

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DeRozan-Integration

Im Zentrum seiner Analyse stand die Integration von DeMar DeRozan. „Ich glaube, ich habe gesagt, dass wir lernen müssen, wie wir künftig mit DeMar DeRozan spielen. Ich habe nicht gesagt, dass wir ihn ins Spiel einbinden müssen. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist, aber wir müssen einfach lernen, wie wir mit ihm spielen und wie wir ihn am besten einsetzen. DeRozan gehört zu den besten Werfern. Er weiß, wie man Punkte macht, wir müssen nur lernen, mit ihm zu spielen“, erklärte Jokic und sprach von einer großen Verstärkung.

Er verwies auf DeRozans Rhythmus, sein Gespür für Vorteile und den Wurf aus der Mitteldistanz: „Sein Wurf aus der Mitteldistanz ist tödlich. Man denkt immer, man könne ihn blocken, aber in Wahrheit kann man es nicht. Er ist einfach ein sehr guter Basketballer.“

Abseits des Courts

Zum Hype um das neue Videospiel GTA VI äußerte sich Jokic knapp. Auf die Frage, ob er es spielen werde, antwortete er: „Nein.“ Was er derzeit spiele, wollten die Journalisten wissen, und er sagte: „League of Legends.“ Ob er dabei mit Freunden aus der Heimat spiele, bejahte er mit einem kurzen „Ja.“ Er bleibt also bei seinen Freunden aus Serbien am Bildschirm.