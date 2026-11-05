Nikola Jokić schreibt NBA-Geschichte und stellt unglaubliche Bestmarke auf

Drei Viertel reichen Nikola Jokić aus. Dann setzt sich der serbische Superstar auf die Bank und hinterlässt eine beeindruckende Bestmarke in der NBA.

Nikola Jokić hat die Denver Nuggets zu einem deutlichen 128:109-Sieg gegen die Toronto Raptors geführt. Der serbische Basketballstar glänzte mit einem Triple-Double und erreichte damit einen weiteren historischen Meilenstein seiner Karriere. Besonders bemerkenswert: Jokić musste im letzten Viertel überhaupt nicht mehr spielen.

Jokić überragt gegen Toronto

Der dreimalige NBA-MVP erzielte 32 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists. Dazu kamen drei Steals. Für seine 32 Punkte benötigte er lediglich 19 Würfe aus dem Feld, von denen er 13 verwandelte.

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Es war bereits sein drittes Triple-Double in der laufenden Saison und das insgesamt 201. seiner NBA-Karriere in der regulären Saison. Von einem Triple-Double spricht man, wenn ein Spieler in mindestens drei statistischen Kategorien zweistellige Werte erreicht.

Die Nuggets hatten zur Halbzeit noch mit 64:67 zurückgelegen. Im dritten Viertel drehten sie jedoch richtig auf und entschieden diesen Spielabschnitt mit 41:15 für sich. Damit verwandelten sie den Rückstand in eine komfortable Führung.

Jokić hatte sein Triple-Double bereits vor Ende des dritten Viertels komplettiert. Wegen des deutlichen Vorsprungs konnte Trainer David Adelman seinen Superstar für das gesamte Schlussviertel schonen.

Historische Bestmarke für den Serben

Mit dieser Leistung erreichte Jokić eine außergewöhnliche Marke: Es war bereits sein 90. Triple-Double, das er vor Beginn des vierten Viertels geschafft hatte.

Damit unterstreicht der 31-jährige Serbe seine besondere Stellung in der modernen NBA-Geschichte. Von seinen insgesamt 201 Triple-Doubles in der regulären Saison hat er fast 45 Prozent innerhalb der ersten drei Viertel erreicht.

In der ewigen Triple-Double-Rangliste liegt Jokić auf Platz zwei. Vor ihm steht nur noch Russell Westbrook mit 209 Triple-Doubles in der regulären Saison. Jokić fehlen damit lediglich acht weitere Triple-Doubles, um den Rekord einzustellen.

Denver feiert deutlichen Sieg

Neben Jokić überzeugte auch Rookie Bryce Hopkins, der von der Bank kommend 18 Punkte erzielte und damit eine persönliche NBA-Bestleistung aufstellte. Aaron Gordon steuerte weitere 17 Punkte bei.

Bei Toronto war RJ Barrett mit 22 Punkten der erfolgreichste Werfer. Scottie Barnes kam auf 17 Zähler.

Für Denver war der Erfolg mit 19 Punkten Vorsprung der bislang deutlichste Sieg der laufenden Saison. Im Mittelpunkt stand aber erneut Nikola Jokić, der einmal mehr bewies, warum er seit Jahren zu den herausragenden Basketballspielern der Welt zählt.