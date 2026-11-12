Nach Gewaltvideos und Verurteilung: Miljan Vidović erneut festgenommen

Zugriff in Belgrad: Ermittler nehmen einen Mann fest, der der Justiz längst ein Begriff ist. Seine Vorgeschichte reicht bis zu einem Lokal in Irig.

In Belgrad ist es auf Anordnung der Ersten Grundstaatsanwaltschaft zu einer Festnahme gekommen. Wie das Portal Republika berichtet, waren daran Beamte der Zweiten Abteilung der Kriminalpolizeidirektion (UKP) beteiligt. Im Mittelpunkt steht Hofman, der der Öffentlichkeit und den Justizbehörden durch Vorfälle, Drohungen und gewalttätiges Verhalten bekannt ist. Die Maßnahme wurde in Belgrad von Angehörigen der Zweiten Abteilung der UKP vollzogen. Grundlage war die Anordnung der Ersten Grundstaatsanwaltschaft.

Laut Republika koordinierten die Ermittler den Zugriff in Belgrad nach den Vorgaben der Ersten Grundstaatsanwaltschaft. Unterstützt wurden sie von Kräften der Zweiten Abteilung der UKP. Den Behörden ist Hofman wegen früherer Vorfälle bereits bekannt.

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Frühere Verurteilung

Im Juni 2024 verurteilte das Grundgericht in Ruma Hofman wegen Misshandlung und Folter zu neun Monaten Hausarrest. Zuvor war in sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie er in einem Lokal in Irig einen Kellner schikaniert und ohrfeigt. Als Auslöser wurde ein Missverständnis rund um einen Papagei genannt. Vor Gericht erklärte Hofman, es sei ein „geschmackloser Scherz“ gewesen, alles sei nur „Schauspielerei“ gewesen.

Fall Vidovic

Zur Erinnerung: Miljan Vidovic wurde gemeinsam mit seinem Bruder Ljuban Vidovic am 10. November 2023 im Restaurant eines Einkaufszentrums in Belgrad bei einem Großeinsatz der Polizei festgenommen. Zuvor hatten sich im Internet verstörende Videos mit Gewalt und Drohungen verbreitet. Später verzichtete die Staatsanwaltschaft auf die Verfolgung von Ljuban, Anklage wurde nur gegen Miljan erhoben.