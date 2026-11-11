In Serbien wurde ein ehemaliger Minister wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Im Mittelpunkt stehen mutmaßlich unbegründete Zahlungen an Sportvereine in Millionenhöhe – in serbischen Dinar.

In der serbischen Hauptstadt Belgrad wurde am Mittwoch, dem 11. November 2026, der ehemalige Wirtschaftsminister Rade Basta festgenommen. Wie der öffentlich-rechtliche Sender RTS berichtet, bestätigte man ihm die Festnahme auf Anordnung der höheren Staatsanwaltschaft in Belgrad. Gegenstand der Ermittlungen sind mutmaßliche finanzielle Unregelmäßigkeiten während Bastas früherer Tätigkeit als Direktor des kommunalen Fernwärmeunternehmens Beogradske elektrane.

Die Ermittlungen werden von der serbischen Polizeieinheit zur Korruptionsbekämpfung geführt. Neben der Festnahme Bastas fanden auch Durchsuchungen statt. Nach bislang unbestätigten Informationen des öffentlich-rechtlichen Senders RTS wurden weitere Personen vorgeführt, die möglicherweise mit dem Fall in Verbindung stehen. Wie viele Personen insgesamt festgenommen wurden und welche Rolle sie gespielt haben sollen, ist noch nicht abschließend bekannt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ermittlungen wegen Millionenzahlungen

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen Spenden an verschiedene Sportvereine, die Basta während seiner Zeit als Direktor der Beogradske elektrane genehmigt haben soll. Die Ermittler vermuten, dass diese Zahlungen nicht ausreichend begründet waren und dem kommunalen Unternehmen dadurch ein Schaden von mehreren zehn Millionen serbischen Dinar entstanden ist. Umgerechnet handelt es sich dabei um mehrere Hunderttausend Euro. Eine genaue Schadenssumme wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Nach Berichten des serbischen öffentlich-rechtlichen Senders RTS sollen sich unter den Empfängern kleinere Fußball- und Basketballvereine sowie ein Reitverein befinden. Welche Vereine konkret betroffen sind und wie hoch die einzelnen Zahlungen ausfielen, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Ob tatsächlich strafbare Handlungen vorliegen, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Für Basta gilt die Unschuldsvermutung.

Politische Laufbahn

Rade Basta war zunächst Direktor des kommunalen Belgrader Fernwärmeunternehmens Beogradske elektrane. Im Oktober 2022 wurde er zum serbischen Wirtschaftsminister ernannt. Dieses Amt bekleidete er bis Juli 2023.

Seine Abberufung folgte auf einen politischen Konflikt um Sanktionen gegen Russland. Basta hatte die serbische Regierung aufgefordert, sich zu möglichen Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu positionieren. Seine damalige Partei Jedinstvena Srbija stellte sich gegen diesen Vorstoß und forderte seine Abberufung.

Nach seinem Ausscheiden aus der Regierung gründete Basta die politische Bewegung „Evropski put“ (Europäischer Weg). Ein Zusammenhang zwischen den damaligen politischen Auseinandersetzungen und den aktuellen Korruptionsermittlungen ist nicht belegt.