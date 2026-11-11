Neue Warnung vor Ozempic: Nicht nur die Kilos verschwinden

Die Waage zeigt weniger, der Körper zahlt dafür. Hinter dem Erfolg mit Abnehmspritzen verbirgt sich ein Mangel, der leise beginnt.

Schnell Kilos verlieren, dafür aber Nährstoffe und Muskeln einbüßen: Das ist häufig die Kehrseite von Abnehmmedikamenten wie Ozempic und Wegovy. Studien weisen auf Gefahren für Nerven, Organe, Verdauung und Knochen hin.

Rund vier Millionen Haushalte in Deutschland greifen bereits zu GLP-1-Präparaten für die Gewichtsreduktion oder ziehen dies in Betracht. Die Wirkstoffgruppe der GLP-1-Rezeptor-Agonisten, zu der auch Semaglutid zählt, dämpft den Appetit spürbar. Im Durchschnitt führen die Anwender ihrem Körper dadurch 16 bis 39 Prozent weniger Kalorien zu.

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Wissenschaftler der Harvard T.H. Chan School of Public Health und der Universität Kopenhagen haben untersucht, welche Konsequenzen die geringere Nahrungsmenge hat. Ihre Resultate erschienen im Journal of Nutrition.

Demnach fehlt es Menschen, die GLP-1-Mittel anwenden, an Vitamin B12, Protein und Ballaststoffen. Bei der großen Zahl an Patienten sei es „nicht nur ratsam, sondern dringend notwendig“, die Ernährung fest in die Therapie einzubinden.

Muskeln und Nerven

Der rasche Gewichtsverlust geht oft auf Kosten der Muskulatur, denn rund 25 Prozent der verlorenen Kilos entfallen auf Muskelmasse. Wer weniger isst, nimmt außerdem weniger Proteine, Vitamine und Mineralstoffe auf. Fehlt Vitamin B12, wirkt sich das auf die Nerven aus.

Protein braucht der Körper, um Muskeln und Organe zu reparieren. Zu geringe Ballaststoffmengen setzen dem Verdauungssystem zu und können Übelkeit, Blähungen sowie Verstopfung hervorrufen, „wodurch ein Teufelskreis entsteht, in dem die Patienten noch weniger essen“.

Vitamin B12 steckt vor allem in tierischen Lebensmitteln. Wer sich vegetarisch ernährt, trägt unter einer GLP-1-Therapie deshalb ein höheres Risiko für einen B12-Mangel. Die Analyse ergab zudem, dass 43 Prozent der Anwender zu wenig Eiweiß zu sich nehmen.

Mangel bei Kindern

In den USA erhalten auch Kinder Abnehmmedikamente. Laut einer Studie der Northwestern University litt fast jedes sechste Kind zwischen zehn und 17 Jahren, das mit GLP-1-Präparaten behandelt wurde, an einem Vitamin-D-Mangel. Vitamin D wird unter anderem Milch und Getreide beigefügt und bildet sich im Körper unter Lichteinwirkung.

Die Studienautoren unterstrichen: „Nährstoffe wie Vitamin D, Eisen und Kalzium sind insbesondere während der Adoleszenz von Bedeutung, da ein Mangel dauerhafte Auswirkungen auf die Knochengesundheit und die allgemeine Entwicklung haben kann.“ Auch bei Erwachsenen zeigte sich ein Effekt: Eine Auswertung ergab, dass nach einem Jahr Behandlung bei 13,6 Prozent von mehr als 480.000 Nutzern ein Vitamin-D-Mangel bestand.

Als Anzeichen für Mangelzustände gelten Schwäche, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und trockene Haut.

Auch Hautausschläge, Haarausfall, brüchiges Haar, Infektionen, eine niedrige Körpertemperatur und ein verlangsamter Herzschlag kommen infrage.