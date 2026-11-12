Großer Umbau in Wien: Auf dieser wichtigen Straße fallen Fahrspuren weg

Radwege wachsen von einem auf fast drei Meter, Bäume ziehen ein. Entlang der 2er-Linie beginnt ein Umbau, der Wiens Verkehr neu sortiert.

Die Stadt Wien nimmt den laufenden U-Bahn-Bau zum Anlass, die 1,5 Kilometer lange 2er-Linie zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße bis 2030 neu zu gestalten. Zwei Kfz-Fahrspuren bleiben bestehen, der Rad- und Fußverkehr bekommt mehr Raum. Dazu kommen 600 m² an Grünflächen und 9 zusätzliche Bäume.

Neben Ring und Gürtel zählt die 2er-Linie zu den zentralen Hauptverbindungen der Stadt. Vorgesehen sind durchgehend zwei Fahrspuren samt Abbiegespuren, in beide Richtungen neue und breitere Radwege sowie sichere Kreuzungen. „Wir nützen die historische Chance des U-Bahn-Baus, um die 1,5 km lange 2er-Linie in mehreren Abschnitten neu zu gestalten. Wir erhalten einheitlich zwei Fahrspuren und schaffen zugleich attraktive Radwege“, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

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Der Umbau bringt breitere Radwege, eine klarere Führung für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie zusätzliche Begrünung. Entlang des Weghuberparks wird die derzeit enge Verkehrsführung aufgelöst. Sima betont: „Insbesondere entlang des Weghuberparks beim Justizministerium entspricht der ‚Slalom-Parcours‘ um die Lichtmasten wahrlich keiner zeitgemäßen Infrastruktur.“ Selma Arapovic von den NEOS unterstreicht die Bedeutung sicherer Wege für beide Gruppen.

Drei Bauabschnitte

Den Anfang macht ab 2027 der Abschnitt entlang von Auerspergstraße und Museumsstraße zwischen Josefsgasse und Burggasse, einschließlich des Anschlusses an die Fahrradstraße Pfeilgasse. Ab 2028 folgt der Bereich zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße. Er wird an den Radweg am Getreidemarkt, an die Begegnungszone Mariahilfer Straße und an den Ring angebunden. Bis 2030 wird schließlich die Landesgerichtsstraße zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse fertiggestellt.

Die Radwege messen je nach Abschnitt zwischen 2,40 und 2,90 Meter in der Breite. Beim Weghuberpark wächst der bisher rund 1,0 Meter schmale Streifen auf 2,90 Meter. An Kreuzungen wie jener bei der Neustiftgasse sollen getrennte Ampelphasen Konflikte zwischen rechtsabbiegenden Kfz und geradeaus fahrenden Radfahrenden entschärfen.

Vor dem Volkstheater werden Rad- und Fußflächen klar voneinander getrennt, Radfahrende sind künftig entlang der Fahrbahn unterwegs. Martin Fabisch bezeichnet die 9 neuen Bäume und die 600 m² zusätzlicher Grünflächen als ersten Schritt. Markus Reiter verweist auf Maßnahmen bei Unfallhäufungsstellen, Julia Lessacher hebt die direkte Anbindung an den Getreidemarkt hervor.

Für den Kfz-Verkehr bleiben durchgehend 2 Fahrspuren pro Richtung erhalten. In den Kreuzungsbereichen sind zusätzliche Spuren für Abbieger und Stauraum eingeplant. Die aktuellen Umleitungen und Provisorien laufen mit dem Abschluss des U-Bahn-Baus im Jahr 2030 aus.

MQ-Vorplatz

Parallel dazu wird der Vorplatz des MuseumsQuartier im Rahmen von „MQ goes Green“ weiterentwickelt. Für das Frühjahr 2027 ist ein Landschafts- und Architekt:innenwettbewerb geplant. Der Altbaumbestand im „Wäldchen“ und die Allee entlang der 2er-Linie sollen schrittweise um klimafitte Bäume ergänzt werden, außerdem sind barrierefreie Wege, mehr Sitzplätze und Schattenflächen vorgesehen. Bettina Leidl erklärt: „Die Neugestaltung der Zweier-Linie eröffnet die Chance, den MQ Vorplatz mit verbesserter Infrastruktur und mehr Freizeitangeboten weiterzuentwickeln.“

Mit rund 14.334 m² Freifläche und 69 Bäumen ist der MQ-Vorplatz die größte Fläche des siebten Bezirks. Jährlich queren ihn über 3 Millionen der insgesamt 5 Millionen MQ-Besucherinnen und Besucher. Unter https://www.fahrradwien.at/projektkarte sind die Projekte der großen Wiener Radwegeoffensive zu finden. Die Highlights der „Raus aus dem Asphalt“-Offensive sind unter https://wienwirdwow.at/raus-aus-dem-asphalt/ nachzulesen.