Pedale frei! Wien plant 33 Radweg-Projekte mit Bäumen & mehr Sicherheit!

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Neos-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner und der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) stellten gemeinsam das neue Programm vor. „Wir haben im Rahmen unserer großen Wiener Radwegoffensive der rot-pinken Koalition bisher bereits mehr als 100 Kilometer neue Radinfrastruktur allein im Hauptradwegenetz gebaut – und wir bleiben dran“, betonte Sima. Alle bisherigen Projekte sind auf einer interaktiven Karte unter fahrradwien.at/projektkarte/ abrufbar.

Für das laufende Jahr sind insgesamt 33 Radwegprojekte mit rund 12,5 Kilometern neuer Infrastruktur geplant. Eines der zentralen Vorhaben dieser Legislaturperiode ist die schrittweise Neugestaltung des Wiener Rings, bei der Fuß- und Radwege künftig voneinander entflochten werden sollen. Die Planung für den ersten Abschnitt ist bereits angelaufen, konkrete Details sollen in absehbarer Zeit folgen.

Neue Radwege 2026

Im laufenden Jahr stehen vor allem bedeutende Lückenschlüsse, die Weiterführung bestehender Radachsen sowie neue Leuchtturmprojekte auf der Agenda. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei der Ausbau der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf ein.

Zu den wichtigsten Projekten des Jahres 2026 zählt in der Oberen Donaustraße in Wien-Leopoldstadt ein 410 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg, der zwischen Rembrandtstraße und Scholzgasse angelegt wird. Damit werden künftige Fahrbahnwechsel überflüssig. Der Radweg verläuft auf Straßenniveau und wird durch Parkstreifen, Grünflächen und Markierungen vom übrigen Verkehr abgegrenzt. Ergänzend werden 15 neue Bäume gepflanzt.

Auf der Landstraßer Hauptstraße entstehen zwischen Juchgasse und Schlachthausgasse auf einer Länge von mehr als 700 Metern beidseitig baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege. 33 neue Bäume werden dort für Beschattung sorgen.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 wird heuer auf der Würztlerstraße zwischen Markhofgasse und Erdbergstraße ein Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Dadurch entsteht eine lückenlose Radverbindung zwischen Gürtel und Donaukanal – und künftig weiter über die Stadionbrücke durch den Prater, über die Meiereistraße und die Dr.-Natterer-Gasse bis zur Donau.

Bereits abgeschlossen ist ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg auf dem Rennweg zwischen Grasberggasse und Landstraßer Hauptstraße, der den dortigen Radweg sowie die Fahrradstraße in der Rinnböckstraße direkt an das Hauptradverkehrswegenetz anschließt. Auch in der Viehmarktgasse wurde zwischen Henneberggasse und Schlachthausgasse ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg fertiggestellt.

Auf der Wiedner Hauptstraße schließt sich an den bereits realisierten ersten Abschnitt vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse nun eine Verlängerung bis zur Hartmanngasse an. Damit wird eine durchgehende Verbindung auf baulich getrennten Radwegen vom Matzleinsdorfer Platz bis zum Karlsplatz möglich. Neun zusätzliche Bäume werden entlang der Strecke gepflanzt.

Auf der Äußeren Mariahilfer Straße wird zwischen Clementinengasse und Anschützgasse ein 720 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg angelegt. 46 neue Bäume und 1.500 Quadratmeter entsiegelte Fläche sollen die Straße klimaresilienter machen. Auch dieser Abschnitt wird zur Einbahnstraße umgestaltet.

⇢ Floridsdorf bekommt neuen Radweg – und mehr als 20 Bäume

Floridsdorf im Fokus

Als eines der bedeutendsten Projekte des Jahres 2026 gilt der 1.060 Meter lange Zwei-Richtungs-Radweg auf der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf zwischen Am Spitz und Karl-Schäfer-Straße. Bislang fehlte in diesem Bereich weitgehend jede Radinfrastruktur. Künftig entsteht dort eine durchgehende, baulich getrennte Verbindung – vom Wasserpark bis zur Shuttleworthstraße über eine Gesamtlänge von mehr als zwei Kilometern.

Auch in der Leopold-Ferstl-Gasse wird eine 115 Meter lange Lücke geschlossen, die für die Anbindung an den Bahnhof Floridsdorf von Bedeutung ist. Bezirksvorsteher Papai erklärt dazu: „Beim Ausbau der Radinfrastruktur in Wien-Floridsdorf liegt der Fokus auf Sicherheit und Lückenschluss. Die Brünner Straße wird heuer diesem Beispiel folgen.“

Darüber hinaus sind weitere Vorhaben in anderen Bezirken geplant: In der Neilreichgasse in Wien-Favoriten entsteht ein 630 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg, in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt ein 500 Meter langer neuer Radweg und in der Althanstraße in Wien-Alsergrund ein neuer Ein-Richtungs-Radweg beim Julius-Tandler-Platz. Entlang des Liesingbachs werden neue Unterführungen angelegt und bestehende Abschnitte verbreitert. Der rund 520 Meter lange Abschnitt entlang der Lehmanngasse über den Liesinger Platz wird dabei erheblich verbessert.

Neos-Mobilitätssprecherin Pipal-Leixner hält fest: „Auch in Zeiten der Budgetkonsolidierung machen wir beim Ausbau der sicheren und attraktiven Fahrradinfrastruktur ordentlich Meter. Egal ob im Stadtzentrum oder in den Außenbezirken – die neuen Radwege werden noch mehr Wienerinnen und Wiener zum Umsteigen bewegen.“