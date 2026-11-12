Vorsicht auf der A1: Diese Baustelle sorgt fast täglich für Unfälle

Enge Spuren, dichter Verkehr, kaum Platz zum Ausweichen. Auf der A1 rückt die Feuerwehr ständig aus, mit eigenem Plan für den Stau.

Die Generalsanierung der A1 zwischen Haag und St. Valentin hält die Feuerwehren ständig in Bewegung. Für 42 Millionen Euro wird der elf Kilometer lange Abschnitt erneuert, die 14 Brücken sind dabei eingeschlossen. Seit dem 7. September ist der Verkehr in jeder Richtung auf zwei Fahrstreifen beschränkt. Pannenstreifen gibt es kaum, nur kleinere Ausweichbuchten stehen zur Verfügung. Über 30 technische Einsätze haben die Feuerwehren der beiden Städte gemeinsam mit der Asfinag bisher abgewickelt.

Häufige Einsätze

Fast täglich werden die Einsatzkräfte alarmiert, weil Fahrzeuge nach technischen Defekten stehen bleiben oder es zu Auffahrunfällen und seitlichen Kollisionen kommt. Die engen Fahrstreifen und das dichte Verkehrsaufkommen begünstigen solche Situationen. Andreas Zöchlinger, Kommandant der Feuerwehr Stadt Haag, sagt: „Zum Glück handelt es sich meist um eher leichtere Unfälle, wir hatten ärgere Befürchtungen“.

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Schon bei der Planung der Baustelle waren die örtlichen Feuerwehren mit eingebunden. „Wir waren bereits bei der Baustellenplanung eingebunden und konnten ein gutes und sehr effizientes Einsatzkonzept umsetzen“, so der Feuerwehrkommandant. Wird Alarm ausgelöst, fahren die Feuerwehren Haag und St. Valentin in ihrer jeweiligen Fahrtrichtung mit einem Vorausrüstfahrzeug und einem Einsatzleitfahrzeug los. Die Besatzungen verschaffen sich einen Überblick und ergreifen erste Rettungsmaßnahmen. Danach legt der Einsatzleiter fest, welche weiteren Fahrzeuge nötig sind.

Größere Fahrzeuge, darunter ein Wechselladefahrzeug mit Kran oder ein Schweres Rüstfahrzeug, nehmen eigene Zufahrtswege. Über Betriebsauffahrten gelangen die Kräfte auf die gesperrte Fahrbahn der Gegenrichtung. Je nach Lage kann die Anfahrt auch durch die Baustelle oder über die Gegenfahrbahn erfolgen. „Diese Fahrzeuge lotsen wir am Stau vorbei“, erklärt Zöchlinger. Den Zeitgewinn macht er an einem Vergleich fest: „Da braucht man 20 Minuten für drei Kilometer, das geht nicht.“

Ende der Baustelle

Anfang Dezember soll die Generalsanierung zwischen Haag und St. Valentin abgeschlossen sein, planmäßig wird die Baustelle am 4. Dezember geräumt. Für Autofahrer gibt es erste Erleichterungen: Die Abfahrt Haag in Richtung Salzburg ist seit dem vergangenen Wochenende wieder befahrbar. Die Abfahrt St. Valentin bleibt in dieser Richtung hingegen weiterhin gesperrt. Auch die Auffahrt Haag Richtung Salzburg bleibt bis zum Ende der Bauarbeiten geschlossen. Die Asfinag begründet das mit „erweiterte Qualitätssicherungsmaßnahmen an einem Teilabschnitt der neu hergestellten Betonfahrbahn, die nun vorgezogen werden“.