Massenproteste in Spanien eskalieren: Plünderungen und über 100 Festnahmen

Hunderttausende Menschen protestieren in Spanien gegen hohe Mieten und niedrige Löhne. Doch nach überwiegend friedlichen Demonstrationen eskaliert die Lage in mehreren Städten: Geschäfte werden geplündert, Barrikaden brennen und die Polizei greift hart durch.

Spanien hat am Mittwoch, dem 11. November, den ersten Generalstreik seit 14 Jahren erlebt. Landesweit beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben mehr als drei Millionen Menschen an den Protesten und Arbeitsniederlegungen. In Madrid, Barcelona und weiteren Städten kam es zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr und in zahlreichen Betrieben. Am Abend überschatteten gewaltsame Ausschreitungen und mindestens 115 Festnahmen die Proteste.

Der 24-stündige Ausstand stand unter dem Motto „Löhne, Wohnungen und Preise“. Organisiert wurde er von den Gewerkschaften CC.OO., UGT, CGT und CNT sowie weiteren Organisationen. Es war die erste große Mobilisierung der wichtigsten Gewerkschaften seit 2012 und der achte landesweite Generalstreik seit Spaniens Rückkehr zur Demokratie.

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Wohnungskrise als Auslöser

Hauptgrund der Proteste ist die angespannte Wohnsituation. Die Mieten in Spanien sind innerhalb von zehn Jahren um rund 80 Prozent gestiegen, während die Einkommen vieler Beschäftigter nicht entsprechend zugelegt haben. Besonders junge Menschen können sich deshalb kaum noch eine eigene Wohnung leisten.

Die Demonstrierenden fordern bezahlbaren Wohnraum, höhere Löhne und wirksamere Maßnahmen gegen Immobilienspekulation. Ihre Kritik richtet sich sowohl gegen die Zentralregierung als auch gegen regionale und kommunale Behörden.

Valeria Racu, Sprecherin der Mietergewerkschaft Sindicato de Inquilinas, machte deutlich, dass die Proteste nicht auf eine einzelne politische Partei abzielen. Sie kritisierte Vermieter, Arbeitgeberverbände und Regierungen unterschiedlicher politischer Ausrichtung. Auch die Wohnungspolitik der derzeitigen Regierung habe nach ihrer Ansicht zur Krise beigetragen.

Hunderttausende auf den Straßen

Wie viele Menschen tatsächlich demonstrierten, ist umstritten. In Madrid sprach die Mietergewerkschaft von mehr als 500.000 Teilnehmern, während die Behörden rund 120.000 zählten.

In Barcelona meldeten die Organisatoren etwa 400.000 Demonstrierende. Die Stadtpolizei kam dagegen auf 55.000. In Bilbao beteiligten sich nach offiziellen Angaben rund 50.000 Menschen.

In Madrid trotzten zahlreiche Menschen dem Regen, sangen und hielten symbolisch Wohnungsschlüssel in die Luft. In Barcelona zogen große Demonstrationszüge durch die Innenstadt. Die Gewerkschaften bezeichneten den Streik als Erfolg. Die Arbeitgeberseite widersprach und verwies auf eine deutlich geringere Beteiligung in vielen Wirtschaftsbereichen.

Plünderungen und brennende Barrikaden

Am Abend eskalierte die Lage besonders in Barcelona. Vermummte beschädigten Schaufenster und plünderten mehrere Geschäfte, darunter Filialen von Stradivarius und Lego. Auch ein Apple-Store wurde angegriffen. Auf den Straßen brannten Müllcontainer und Barrikaden, zudem wurden Einsatzkräfte mit Gegenständen beworfen.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Beamten an. Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni sprach von rund 50 Festnahmen und Schäden an etwa zehn Geschäften. Auch in Madrid kam es zu Zusammenstößen. Dort setzte die Polizei unter anderem Tränengas und Pfefferspray ein. Landesweit wurden laut Reuters mindestens 115 Menschen festgenommen. Die meisten Demonstrationen verliefen jedoch friedlich.

Kritik an Polizeieinsätzen

Bereits am Morgen hatten Gewerkschaften in Madrid mindestens acht Verletzte nach einem Polizeieinsatz gemeldet. UGT-Generalsekretär Pepe Álvarez warf den Behörden vor, das Streikrecht zu behindern. Auch Amnesty International kritisierte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Die Regierung kündigte eine Überprüfung möglicher unverhältnismäßiger Polizeigewalt an.

Streik trifft Wirtschaft

Der Generalstreik führte zu erheblichen Einschränkungen. Nach Gewerkschaftsangaben sank der industrielle Stromverbrauch um 25,6 Prozent, in wichtigen Häfen lag die Streikbeteiligung bei bis zu 90 Prozent. Auch die Automobilindustrie war betroffen, unter anderem Volkswagen Navarra und Seat.

Die Madrider Metro verzeichnete am Morgen 21 Prozent weniger Fahrgäste. Während die Gewerkschaften den Streik als Erfolg werteten, sprach die Arbeitgeberseite von begrenzten wirtschaftlichen Auswirkungen.

Politischer Druck wächst

Die Proteste erhöhen den Druck auf Spaniens Regierung, gegen steigende Mieten und niedrige Löhne vorzugehen. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo kritisierte den Generalstreik und warnte vor einem „historischen Fehler“.

Die Ausschreitungen überschatteten die überwiegend friedlichen Proteste. Die grundlegenden Forderungen der Demonstrierenden nach bezahlbarem Wohnraum und besseren Einkommen bleiben jedoch bestehen.