Bankenpleite in Serbien: So kommen Sparer jetzt an ihr Geld

Eine Bank bricht zusammen, doch ein Teil des Geldes ist gesichert. Auch Menschen in Österreich können jetzt Ansprüche geltend machen.

Nach dem Zusammenbruch der serbischen Alta Bank werden die versicherten Guthaben ab 13. November 2026 ausbezahlt. Wie die serbische Einlagensicherungsagentur bestätigt, können auch Kunden, die in Österreich leben, einen Anspruch geltend machen. Die Auszahlung des versicherten Betrags läuft über ausgewählte Filialen der Poštanska štedionica (serbische Postsparkasse). Grundlage ist die Einlagensicherung, die Guthaben bis zu 50.000 Euro je Einleger schützt. Wer mehrere Konten bei der Alta Bank hatte, kommt dadurch nicht auf eine höhere Summe.

Betroffene können ihre Erstattung seit Freitag, dem 13. November 2026, beantragen. Den Beginn hat die serbische Einlagensicherungsagentur bestätigt. Zuständig sind bestimmte Filialen der Poštanska štedionica.

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Unter den Schutz fallen Privatkunden mit Wohnsitz in Serbien ebenso wie sogenannte Nichtresidenten. Damit kann die Einlagensicherung auch für Kunden greifen, die in Österreich leben. Einbezogen sind außerdem bestimmte Unternehmer sowie Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen.

Nötige Unterlagen

Privatkunden müssen für die Auszahlung einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen, dazu einen Originalnachweis über ihr Guthaben. Als solcher gelten beispielsweise Konto- oder Sparverträge, Sparbücher oder entsprechende Kontokarten. Auch eine Bestätigung der Alta Bank in Insolvenz ist verwendbar, vorausgesetzt, aus den Unterlagen geht hervor, dass der Kunde zum maßgeblichen Zeitpunkt über das Guthaben verfügen durfte. Damit die Wartezeiten kürzer ausfallen, können über die Website der Poštanska štedionica Termine online gebucht werden.

Guthaben auf Dinar-Konten erhalten Kunden in serbischen Dinar, Fremdwährungskonten werden in Euro ausbezahlt. Bei Umrechnungen kommt der Mittelkurs vom 3. November 2026 zur Anwendung, also jenes Tages, an dem das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Soll der Eurobetrag auf ein Konto bei einer anderen Bank in Serbien überwiesen werden, braucht es die Daten der Empfängerbank, den Namen des Kontoinhabers, die Kontonummer oder IBAN sowie den SWIFT-Code.

Eine Reise nach Serbien ist nicht notwendig. Stattdessen kann eine andere volljährige Person die Auszahlung beantragen und das Geld entgegennehmen, sofern sie eine notariell beglaubigte Vollmacht vorweist. Diese muss mit einem Datum versehen sein und darf nicht vor dem Stichtag ausgestellt worden sein. Verlangt wird eine Vollmacht, die nach dem 30. Oktober 2026 entstanden ist. Wer das Dokument in Österreich aufsetzt, sollte die Vorgaben zu Form, Übersetzung und Beglaubigung vorab mit der auszahlenden Bank abklären, damit es in der Filiale keine Schwierigkeiten gibt.

Beträge oberhalb der versicherten Grenze werden nicht über die reguläre Einlagensicherung ausbezahlt. Den übersteigenden Teil müssen Betroffene als Forderung im Insolvenzverfahren anmelden, wobei eine vollständige Rückzahlung nicht gesichert ist. Versicherte Guthaben können bis 3. November 2029 beantragt werden. Für Forderungen im Insolvenzverfahren gelten eigene Fristen. Forderungen im Insolvenzverfahren der Alta Bank müssen innerhalb von 90 Tagen ab Veröffentlichung der Insolvenzeröffnung im Amtsblatt angemeldet werden, die Frist endet am 4. Februar 2027.

Banklizenz entzogen

Die serbische Nationalbank hat der Alta Bank am 30. Oktober 2026 die Banklizenz entzogen. Laut der Aufsicht hatte sich die finanzielle Lage des Instituts deutlich verschlechtert, die Interessen der Einleger wurden als gefährdet eingestuft. Am 3. November 2026 wurde schließlich das Insolvenzverfahren eröffnet.

Mit der Schließung der Bank erlöschen bestehende Schulden nicht. Kreditverpflichtungen bleiben aufrecht, die Nationalbank verweist dazu auf weitere Zahlungsanweisungen im Zuge des Insolvenzverfahrens.