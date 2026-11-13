Zeugin schaut um 1 Uhr nachts hin: Baustellen-Bande fliegt auf

Nachts auf der Baustelle, eine Zeugin schaut hin. Für drei Männer endet eine monatelange Serie, die bis nach Rumänien reicht.

Die Polizei in Niederösterreich hat drei rumänische Staatsbürger festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zwischen Oktober 2025 und Juni 2026 auf Baustellen eingebrochen zu sein und teure Baugeräte nach Rumänien verkauft zu haben. Den drei Männern werden 18 Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt, die zwischen Ende Oktober 2025 und Juni 2026 in den Bezirken Amstetten, Melk, Scheibbs und Krems verübt wurden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

Festnahme auf Baustelle

In der Nacht auf den 23. Juni 2026 bemerkte eine Zeugin gegen 1 Uhr verdächtige Vorgänge auf einer Baustelle im Bezirk Melk und verständigte die Polizei. Beamte aus Ybbs an der Donau ertappten dort drei Männer im Alter von 35, 38 und 49 Jahren auf frischer Tat. Bei der Kontrolle des Autos des 35-Jährigen entdeckten die Polizisten Diebesgut, das sich zwei früheren Einbrüchen zuordnen ließ. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

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Gegen die Gruppe ermittelte die Kriminalpolizei bereits seit dem Frühjahr 2026. Wie die Polizei angibt, hatten es die Verdächtigen vor allem auf besonders teure Baugeräte abgesehen, die nach Rumänien gebracht und dort verkauft worden sein sollen.

Mutmaßlicher Drahtzieher

Als mutmaßlicher Drahtzieher gilt ein 35-Jähriger, der in Niederösterreich wohnt. Den Ermittlern zufolge soll er die Tatorte ausgewählt und den Abtransport der Geräte entweder organisiert oder selbst übernommen haben. Bei den Einvernahmen legten der 38-Jährige und der 49-Jährige ein Geständnis ab. Der 35-jährige Hauptbeschuldigte wies hingegen jede Beteiligung zurück. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden alle drei Beschuldigten in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.