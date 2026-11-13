Wetteraussicht: Bauernspruch verspricht Milde, doch Nebel hängt zäh über Österreich

Frost am Morgen, Sonne am Nachmittag: Ein alter Spruch verspricht Milde, doch der Himmel hält sich heuer nicht überall daran.

Der 15. November ist dem Gedenken an Markgraf Leopold III. gewidmet, und GeoSphere Austria hat dazu ein freundliches, wenn auch kühles Wetterbild im Gepäck. Sobald sich der Nebel verzogen hat, kommt vielerorts die Sonne durch, während es in den frühen Stunden verbreitet frostig werden kann. Die Bauernregel zum Leopolditag hat kulturellen Wert, eine Wetterprognose ersetzt sie aber nicht.

Mit dem überlieferten Spruch „Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold.“ liegt man heuer nur teilweise richtig. Der meteorologische Altweibersommer wird heute vor allem dem September und dem Oktober zugerechnet. Für Sonntag, den 15. November, stellt GeoSphere Austria trotz trüben Beginns dennoch vielerorts freundliche Abschnitte in Aussicht.

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Nebel und Sonne

Am Vormittag liegen in zahlreichen Tälern und Niederungen noch dichte Nebel- und Hochnebelfelder, die sich nach und nach auflösen. Außerhalb der Beckenlagen stehen die Chancen auf Sonne gut.

Entlang der Donau und in Teilen des Waldviertels halten sich die Hochnebeldecken dagegen oft zäh, weshalb es dort den ganzen Tag über grau und merklich kühler bleibt. Klar im Vorteil sind die föhnige Alpennordseite und der Westen Österreichs. Im Osten und Südosten dauert es länger, bis die Sonne den Nebel zurückdrängt.

Frost und Föhn

Am frühen Morgen reichen die Tiefstwerte von minus 8 bis plus 3 Grad. Tagsüber klettert das Thermometer je nach Sonnenscheindauer und Höhenlage auf 3 bis 11 Grad. Wo sich der Föhn durchsetzt, wird die 10-Grad-Marke überschritten. In den Gebieten mit Dauergrau bleiben die Werte einstellig.

„Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold.“ Der Spruch drückt die Hoffnung auf milde Tage im Spätherbst aus, deckt sich aber nicht mit der heutigen wissenschaftlichen Definition des Altweibersommers, der vor allem in den September und Oktober fällt. Im Alpenraum kann das Wetter im Spätherbst rasch kippen, deshalb sind jetzt wetterfeste Kleidung und Winterreifen angebracht.