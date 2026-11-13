KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Kälteeinbruch

Wintereinbruch in Österreich: Schnee, Sturm und eisige Temperaturen

Wintereinbruch in Österreich: Schnee, Sturm und eisige Temperaturen
Symbolbild FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Eine Kaltfront bringt Schnee, Sturm und eisige Temperaturen nach Österreich. Doch der Wintereinbruch ist nur von kurzer Dauer.

In der Nacht auf Freitag, den 13. November, hat eine Kaltfront Österreich erreicht. In weiten Landesteilen setzte Regen ein, im Süden fiel dieser zeitweise kräftig aus. Gleichzeitig strömte deutlich kältere Luft ins Land, wodurch die Schneefallgrenze in den Alpen sank. Am Freitag sorgen zusätzlich kräftiger Nordwestwind und stark sinkende Temperaturen für winterliche Verhältnisse.

Der Freitag beginnt in zahlreichen Regionen mit Regen, in höheren Lagen fällt Schnee. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf 600 bis 900 Meter. Besonders vom Salzkammergut ostwärts können Schneeflocken stellenweise bereits ab 600 Metern auftreten. Wie viel Schnee tatsächlich liegen bleibt, hängt von der jeweiligen Höhenlage und Niederschlagsintensität ab.

In den Südalpen bleibt die Grenze deutlich höher. Im Verlauf des Vormittags zieht sich der Niederschlag von Norden her zurück, während es im Süden und Südosten länger grau und nass bleibt.

Stürmischer Nordwestwind

Der Nordwestwind frischt am Freitag deutlich auf. Besonders im Osten Österreichs und am Alpenostrand sind kräftige bis stürmische Böen mit Spitzen von bis zu 80 km/h möglich. Gleichzeitig sinken die Temperaturen markant. Die Tageshöchstwerte erreichen österreichweit nur noch 2 bis 10 Grad.

In rund 2.000 Metern Höhe sinken die Temperaturen auf minus 2 bis minus 6 Grad, regional auch darunter. In den Hochlagen der Alpen werden verbreitet winterliche Verhältnisse erwartet. Besonders in den Tauern können bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. In tieferen Lagen bleiben die Schneemengen deutlich geringer.

Ruhiges Wochenende

Nach dem kurzen Kälteeinbruch kehrt wieder Ruhe ins Wetter ein. Der Samstag startet vielerorts mit Frost, im Tagesverlauf setzt sich immer mehr die Sonne durch.

Auch der Sonntag zeigt sich überwiegend freundlich, örtlich bleiben Nebelfelder liegen.

Mit Wochenbeginn wird es wieder wechselhafter, auf eine nachhaltige Einwinterung deutet nichts hin.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Privatleistung
Teure Änderung: Muttermalkontrolle noch in zwei Bundesländern gratis
| Kritik
Nach Fiaker-Unfall in Wien: Verletzte Pferde im Krankenstand (VIDEO)
| NATO unter Druck
Nicht nur die Ukraine: Russlands Forderungen betreffen jetzt ganz Europa
| Angriff
Für TikTok-Video aus dem Käfig geholt: Mann von Tiger getötet
| Hotelinsolvenz
Hotelprojekt in Salzburg pleite: 36 Millionen Euro Forderungen
MEHR AKTUELLE NEWS