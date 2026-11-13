Wintereinbruch in Österreich: Schnee, Sturm und eisige Temperaturen

Eine Kaltfront bringt Schnee, Sturm und eisige Temperaturen nach Österreich. Doch der Wintereinbruch ist nur von kurzer Dauer.

In der Nacht auf Freitag, den 13. November, hat eine Kaltfront Österreich erreicht. In weiten Landesteilen setzte Regen ein, im Süden fiel dieser zeitweise kräftig aus. Gleichzeitig strömte deutlich kältere Luft ins Land, wodurch die Schneefallgrenze in den Alpen sank. Am Freitag sorgen zusätzlich kräftiger Nordwestwind und stark sinkende Temperaturen für winterliche Verhältnisse.

Der Freitag beginnt in zahlreichen Regionen mit Regen, in höheren Lagen fällt Schnee. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf 600 bis 900 Meter. Besonders vom Salzkammergut ostwärts können Schneeflocken stellenweise bereits ab 600 Metern auftreten. Wie viel Schnee tatsächlich liegen bleibt, hängt von der jeweiligen Höhenlage und Niederschlagsintensität ab.

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In den Südalpen bleibt die Grenze deutlich höher. Im Verlauf des Vormittags zieht sich der Niederschlag von Norden her zurück, während es im Süden und Südosten länger grau und nass bleibt.

Stürmischer Nordwestwind

Der Nordwestwind frischt am Freitag deutlich auf. Besonders im Osten Österreichs und am Alpenostrand sind kräftige bis stürmische Böen mit Spitzen von bis zu 80 km/h möglich. Gleichzeitig sinken die Temperaturen markant. Die Tageshöchstwerte erreichen österreichweit nur noch 2 bis 10 Grad.

In rund 2.000 Metern Höhe sinken die Temperaturen auf minus 2 bis minus 6 Grad, regional auch darunter. In den Hochlagen der Alpen werden verbreitet winterliche Verhältnisse erwartet. Besonders in den Tauern können bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. In tieferen Lagen bleiben die Schneemengen deutlich geringer.

Ruhiges Wochenende

Nach dem kurzen Kälteeinbruch kehrt wieder Ruhe ins Wetter ein. Der Samstag startet vielerorts mit Frost, im Tagesverlauf setzt sich immer mehr die Sonne durch.

Auch der Sonntag zeigt sich überwiegend freundlich, örtlich bleiben Nebelfelder liegen.

Mit Wochenbeginn wird es wieder wechselhafter, auf eine nachhaltige Einwinterung deutet nichts hin.