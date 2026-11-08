Zäher Nebel, Regenfronten, dann Schnee: Diese Woche wird zur Wetter-Achterbahn

Die Woche startet im Grau, Nebel hängt zäh in den Tälern. Dann kippt das Wetter, und ein Tief aus dem Süden mischt die Karten neu.

Österreich erwartet eine unbeständige Woche mit Nebel, Hochnebel und Regen, wobei die Schneefallgrenze zeitweise ansteigt. Wie Geosphere Austria mitteilt, bestimmt am Freitag ein markantes Italientief das Wetter.

Zum Auftakt der Woche liegen vielerorts Nebel und Hochnebel über dem Land, stellenweise fällt auch Regen. Danach klettern die Schneefallgrenzen zunächst deutlich nach oben.

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Am Freitag bringt ein markantes Italientief im ganzen Land durchgehenden Niederschlag, dazu weht lebhafter Nordwest- bis Nordwind. Der Schwerpunkt liegt im Süden und Südwesten.

„Das Wetter wird in der kommenden Woche unbeständig.“ So lautet die Einschätzung von Geosphere Austria. Besonders in den Niederungen, in Beckenlagen und in inneralpinen Regionen halten sich Nebel und Hochnebel.

Zu Wochenbeginn liegt die Schneefallgrenze noch zwischen 1.600 und 2.000 Meter Seehöhe, am Dienstag steigt sie auf 2.000 bis 2.500 Meter Seehöhe, und am Donnerstag bleibt sie oberhalb von 2.500 Meter Seehöhe. Sobald das Italientief am Freitag eintrifft, fällt sie im Norden auf 500 bis 700 Meter, südlich des Alpenhauptkammes auf 1.200 bis 1.600 Meter Seehöhe.

Die einzelnen Tage

Am Montag behaupten sich in den Niederungen, inneralpin und in südlichen Beckenlagen zählebige Nebel- und Hochnebelfelder. Im Osten des Landes kommt am Nachmittag vielerorts die Sonne durch. Im Westen und Südwesten ziehen dagegen Wolken auf, in Vorarlberg und Tirol setzt Regen ein.

Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1.600 und 2.000 Meter Seehöhe. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus sechs und plus vier Grad, tagsüber werden fünf bis zwölf Grad erreicht, am wärmsten ist es im Westen.

Der Dienstag steht im Zeichen einer Warmfront, die dichte Wolken und Regen mit sich bringt, im Westen zeitweise kräftig. Im Süden fallen höchstens vereinzelt Tropfen, am Nachmittag zeigt sich dort zeitweise die Sonne.

Die Schneefallgrenze liegt bei 2.000 bis 2.500 Meter Seehöhe. Die Frühwerte reichen von null bis neun Grad, die Höchstwerte von fünf bis 13 Grad.

Der Mittwoch präsentiert sich trüb, vor allem im Westen, Osten und Nordosten hält sich zähe Bewölkung. Inneralpin lockert es zeitweise auf, am Nachmittag schieben sich von Westen erneut dichte Wolken heran.

Gegen Abend beginnt es im Norden und Nordwesten leicht zu regnen. In der Früh hat es minus eins bis plus neun Grad, tagsüber sieben bis 16 Grad.

Am Donnerstag beginnt der Tag im Süden, Westen und Nordosten mit Nebel, Hochnebel oder kompakter Bewölkung, örtlich nieselt es leicht. Anderswo ist es gering bis mäßig bewölkt, dazwischen scheint die Sonne. Gegen Abend bringt ein aufziehendes Italientief im Süden und Südwesten den ersten Regen.

Die Schneefallgrenze liegt oberhalb von 2.500 Meter Seehöhe. Wie sich das Wetter genau entwickelt, ist allerdings noch unsicher.

Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd, im westlichen Bergland tritt zeitweise mäßiger Südföhn auf. Die Frühtemperaturen betragen drei bis neun Grad, die Höchstwerte acht bis 17 Grad.

Markantes Italientief

„Am Freitag wird dann ein markantes Italientief wetterwirksam.“ Der Tag bleibt trüb, Regen oder Schnee fallen nahezu ununterbrochen. Am meisten Niederschlag gibt es im Süden und Südwesten, vor allem in den Südstaulagen.

Im Norden sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 700 Meter, südlich des Alpenhauptkammes auf 1.200 bis 1.600 Meter Seehöhe. Der Wind aus Nordwest bis Nord legt im Norden und Osten sowie entlang des Alpenhauptkammes deutlich zu, im Burgenland weht er teils stark.

Die Frühtemperaturen liegen bei zwei bis acht Grad, die Höchstwerte bei sieben bis zwölf Grad.