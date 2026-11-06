Sonniges Wochenende, nasser Wochenstart – das kommt auf Österreich zu

Österreich darf sich zunächst auf viel Sonnenschein freuen. Während sich in einigen Regionen hartnäckiger Nebel hält, ziehen zum Wochenbeginn im Westen dichtere Wolken auf. Auch Regen und erste Schneeflocken in höheren Lagen sind möglich.

Das ruhige Herbstwetter bleibt Österreich vorerst erhalten. In den kommenden Tagen wechseln sich Sonnenschein und Nebel ab. Besonders in Niederungen und Tälern können sich Hochnebelfelder hartnäckig halten. Im Westen ziehen dagegen zunehmend Wolken auf, dort sind auch erste Regenschauer möglich.

Meteorologe Gerhard Hohenwarter sieht weiterhin keine ergiebigen Niederschläge für Österreich. Auf Instagram kommentierte er die anhaltende Trockenheit mit den Worten: „Schön langsam wird das echt spooky, dass die Niederschläge so oft einen Bogen um Österreich machen.“

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Sonne und Nebel am Freitag und Samstag

Der Freitag beginnt in vielen Regionen mit Nebel oder Hochnebel. Besonders betroffen sind das Donautal, das Mühl- und Waldviertel sowie inneralpine Becken und Täler. Abseits dieser Gebiete setzt sich überwiegend sonniges Wetter durch. Im Westen ziehen am Nachmittag zunehmend dichtere Wolken auf, in Tirol und Vorarlberg kann es gegen Abend vereinzelt regnen.

Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus zwei und plus sechs Grad. Tagsüber werden je nach Region und Sonnenschein etwa vier bis 14 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Auch am Samstag halten sich vor allem im nördlichen Alpenvorland, im Flachgau und im Rheintal stellenweise zähe Nebelfelder. Wo sich der Nebel auflöst, zeigt sich häufig die Sonne. Im Westen bleibt es wechselhafter: Von Vorarlberg bis Salzburg sind zeitweise dichtere Wolken und einzelne Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt dabei etwa zwischen 1.500 und 2.000 Metern.

Die Frühwerte bewegen sich zwischen minus drei und plus sechs Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf etwa vier bis zwölf Grad.

Wie wird das Wetter am Sonntag?

Am Sonntag beginnt der Tag erneut mit Nebel und Hochnebel in einigen Niederungen und Tälern. Besonders im Südosten und im westlichen Donautal kann sich das trübe Grau länger halten. Im Großteil Österreichs kommt im Laufe des Tages aber zumindest zeitweise die Sonne durch.

Im Westen und entlang der Alpennordseite sind zeitweise dichtere Wolken möglich. Auch einzelne Schauer können nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen erreichen tagsüber etwa vier bis zwölf Grad, in der Früh liegen sie zwischen minus vier und plus vier Grad.

Regen zum Start in die neue Woche

Am Montag zeigt sich das Wetter zunächst unterschiedlich: Während im Osten und Südosten abseits lokaler Nebelfelder noch häufiger die Sonne scheint, ziehen im Westen zunehmend Wolken auf. Von Vorarlberg bis Oberösterreich ist im Tagesverlauf mit Regen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt laut aktueller Prognose zwischen etwa 1.300 und 1.700 Metern.

Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus drei und plus sechs Grad. Tagsüber werden etwa vier bis zwölf Grad erreicht.

Am Dienstag überwiegen zunächst die Wolken. Vor allem entlang der Alpennordseite kann es zeitweise leicht regnen, während es im Süden zunächst freundlicher bleibt. Im Laufe des Nachmittags lockert es von Westen her zunehmend auf.

Die Temperaturen erreichen in der Früh null bis fünf Grad und steigen tagsüber auf etwa vier bis zwölf Grad. In höheren Lagen ist je nach Region auch Schneefall möglich.