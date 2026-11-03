Wetterwechsel in Österreich: Zwei Hochs bringen viel Nebel

Klaus und Jurij übernehmen das Kommando. Ab Dienstag kehrt Ruhe ins Wetter ein, doch ein grauer Schleier macht der Sonne Konkurrenz.

Die beiden Hochdruckgebiete Klaus und Jurij legen ab Dienstag an Einfluss zu. Bis zum Wochenende stellt sich in Österreich eine beruhigte, jedoch nebelanfällige Herbstwetterlage ein, die Temperaturen bewegen sich dabei im moderaten Bereich.

Die Unwetterzentrale prognostiziert: „Bis zum Wochenende wieder ruhigeres, aber nebelanfälliges Herbstwetter.“ Am Dienstag beginnt diese Entwicklung mit zahlreichen Wolken.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Stellenweise kommt zeitweise die Sonne durch, und der Wind dreht auf nördliche Richtungen. Die Temperaturen überschreiten meist die einstellige Marke nicht.

Von Westen her wächst der Einfluss der beiden Hochs, womit sich die Wetterlage bis zum Wochenende zusehends beruhigt. In Becken und Flusstälern entsteht häufig Nebel oder Hochnebel.

Auf den Bergen sowie regional im Osten und Nordosten scheint dagegen öfter die Sonne. Tagsüber werden meist 4 bis 12 Grad erreicht, und der Wind bläst je nach Wochentag mäßig, zeitweise lebhaft aus Nord bis Ost.

Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag halten sich in weiten Teilen des Landes dichte Wolken. Von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland fällt zeitweise leichter Regen. Laut Wetter-Experte Marcus Rubel kommen oberhalb von 700 bis 900 Metern auch ein paar Schneeflocken dazu.

Am ehesten zeigt sich die Sonne vom Tiroler Oberland über den Alpenhauptkamm hinweg. Aus nördlichen Richtungen weht der Wind mäßig bis lebhaft, die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad.

Am Mittwoch hängen im Süden und Südosten zähe, hochnebelartige Wolken fest, vereinzelt fällt Regen oder Nieselregen. Nördlich der Alpen liegt zunächst vielerorts Nebel oder Hochnebel, der sich im Tagesverlauf stellenweise auflöst.

Die meisten Sonnenstunden gibt es in den Nordalpen und ganz im Osten. Der Wind kommt mäßig aus Ost bis Nordost, die Temperaturen reichen von 6 bis 10 Grad.

Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag beginnt der Tag vom Bodensee und vom Innviertel über den Donauraum ostwärts sowie in den südlichen Tälern und Becken mit Nebel oder Hochnebel. Auf den Bergen scheint die Sonne.

Im Laufe des Tages lockert es teilweise auf, doch besonders in den Voralpen und im Süden hält sich der Nebel hartnäckig. Im nördlichen Alpenvorland kommt mäßiger Ostwind auf. Nach einem teils frostigen Beginn steigen die Temperaturen auf 7 bis 12 Grad.

Am Freitag hält das Hochdruckwetter an. In Becken- und Tallagen können sich zunächst teils zähe Nebel- und Hochnebelfelder halten, außerhalb davon scheint bereits am Morgen häufig die Sonne. Im Tagesverlauf lösen sich die meisten Nebelfelder auf, erst gegen Abend ziehen im Westen dichtere Wolken auf.

Meist bleibt es schwach windig, nur im nördlichen Alpenvorland weht teils mäßiger bis lebhafter Ostwind. Nach einem frostigen Morgen werden 4 bis 15 Grad erreicht.