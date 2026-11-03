Mehr als 100 Supermärkte betroffen: Hacker manipulieren Kühlanlagen

Kühlregale werden plötzlich zu Heizungen, Lebensmittel landen tonnenweise im Müll. Ein Cyberangriff trifft Supermärkte in mehreren Ländern Europas.

Quer durch Europa haben Hacker die Steuerung von Kühlanlagen in Supermärkten manipuliert. In mehreren Märkten wurden Kühl- und Gefrieranlagen auf 50 Grad hochgefahren, aus Belgien wurden vereinzelt sogar Werte von bis zu 70 Grad gemeldet. Große Mengen an Lebensmitteln mussten entsorgt werden, auch in Reisbach in Niederbayern ermittelt die Polizei.

In der Nacht auf Montag traf der Angriff auch einen Edeka-Markt im niederbayerischen Reisbach. Dort wurden die Kühlanlagen nach Angaben des Betreibers auf 50 Grad Heizen umgestellt. Ein großer Teil der gekühlten Ware musste anschließend entsorgt werden.

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Der Betreiber hielt fest: „Die traurige Folge: Unmengen an Lebensmitteln mussten in die Tonne.“ Gleichzeitig erzählte er: „Foodsharing hat kurzfristig alles abgeholt, was noch irgendwie zu retten war.“ Ab Dienstag sollen die Regale des Marktes wieder mit frischer Ware bestückt sein.

Betroffene Länder

In Belgien verzeichneten zahlreiche Filialen auffallend hohe Temperaturen. Die Kette Delhaize bestätigte, dass Anlagen an Dutzenden Standorten in Flandern und der Wallonie manipuliert wurden. Bei Carrefour Belgien waren mindestens 15 Märkte betroffen.

In Schweden meldete Ica Probleme in einer begrenzten Zahl von Filialen, während Coop Störungen in sechs Supermärkten bestätigte. Eine Ica-Filiale im südschwedischen Sjöbo erklärte, ihre Kühl- und Gefrieranlagen seien gehackt und auf 50 Grad gestellt worden. Weitere Meldungen über manipulierte Anlagen kamen unter anderem aus Finnland, Luxemburg, Estland und Irland.

Eine belgische Fleischhauerei gab laut ihrer Betriebsleitung an, dass die Abtaufunktion absichtlich verstellt worden sei.

Frühere Angriffe

Die Vorfälle erinnern an Angriffe in Frankreich vor wenigen Wochen. Damals wurden in Hunderten Supermärkten die Temperaturen auf bis zu 50 Grad erhöht, erhebliche Mengen an frischer und tiefgekühlter Ware gingen verloren.

Bei den Angriffen in Frankreich waren Steuerungssysteme des dänischen Herstellers Danfoss betroffen. Das Unternehmen erklärte gegenüber AFP, dass es sich bei vielen der angegriffenen Anlagen um ältere Systeme handelte, die keine Software- oder Sicherheitsupdates mehr erhielten. Auch bei einem Teil der jüngsten Vorfälle, unter anderem in Schweden und Estland, kamen nach bisherigen Erkenntnissen Danfoss-Systeme zum Einsatz.

Die Polizei in Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und will sich mit den Behörden anderer betroffener Länder austauschen.