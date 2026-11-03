Jugendliche werfen Böller auf Mann und Hund: Verfolgung bis zur Haustür

Ein Spaziergang mit dem Hund endet im Stiegenhaus. Böller fliegen, Jugendliche folgen bis zur Haustür. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagabend soll ein Hundehalter im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden gemeinsam mit seinem Tier mit Pyrotechnik attackiert worden sein. Die Wiener Polizei bestätigte den nächtlichen Vorfall sowie Beschädigungen im Eingangsbereich eines Wohnhauses und ermittelt.

Der Mann spazierte mit seinem Hund durch den Alois-Drasche-Park, als ihm eine Gruppe Jugendlicher mit Böllern auffiel. Er forderte sie auf, mit dem Knallen aufzuhören. Daraufhin seien er und sein Tier nach eigenen Angaben mit Pyrotechnik attackiert worden.

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Außerdem schildert er, die Gruppe sei den beiden bis vor die Haustür nachgelaufen. In der Blechturmgasse konnten sie sich schließlich ins Stiegenhaus flüchten.

Beschädigte Klingeln

Der Hundehalter beschrieb die Gruppe gegenüber der Krone als „arabischstämmige Jugendliche“. Eine entsprechende Herkunftsangabe wurde von der Polizei nicht bestätigt. Am Eingang des Mehrparteienhauses wurden Klingeln und Kameras beschädigt, zudem soll gegen das Eingangstor getreten worden sein.

Eine Nachbarin erzählt, der Lärm habe sie aus dem Schlaf gerissen. In der WhatsApp-Gruppe der Hausbewohner habe sie dann erfahren, dass die Nachbarschaft „in Aufruhr“ gewesen sei. Der Mann sagte, er habe an jenem Abend „unglaubliche Angst“ gehabt.

Politische Reaktion

Die Wiener Polizei bestätigte den Vorfall. Die Demolierungen im Eingangsbereich werden überprüft, die Ermittlungen sind im Gange.

Aus der Wiener FPÖ meldete sich Stadtrat Stefan Berger zu Wort. Er forderte, auf die Sicherheitslage rund um den Alois-Drasche-Park „endlich mit aller Entschlossenheit“ zu reagieren.