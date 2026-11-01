Polizei greift zu Halloween durch: Mehrere Festnahmen nach Großeinsatz

Aufrufe im Netz, Razzien im Morgengrauen, Holzplatten vor Schaufenstern. Wien stellte sich auf eine Nacht mit hohem Risiko ein.

Die Halloween-Nacht hat in Wien für Störungen der öffentlichen Ordnung gesorgt. Fünf Personen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen, mehrere hundert Einsatzkräfte waren im gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Schon im Vorfeld waren in sozialen Netzwerken Aufrufe zur Gewalt verbreitet worden. Der überwiegende Teil der polizeilichen Amtshandlungen entfiel auf den missbräuchlichen Einsatz von Pyrotechnik. In Einzelfällen kam es außerdem zu strafbaren Handlungen.

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Einem Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, versucht zu haben, ein geparktes Polizeifahrzeug mithilfe einer brennbaren Flüssigkeit zu beschädigen. Größere sicherheitsrelevante Zwischenfälle konnten die Einsatzkräfte vorerst abwenden. Die Nachsicherungsmaßnahmen wurden über die Nacht hinweg fortgesetzt.

Kundgebungen in Wien

Zwei Kundgebungen in der Wiener Innenstadt gingen am Samstagabend ohne Zwischenfälle zu Ende, es beteiligten sich lediglich einige hundert Menschen. Mehrere Geschäfte schützten ihre Auslagen mit Holztafeln. Eine der Versammlungen lief unter dem Motto „GenZWachtAuf“. Im Mittelpunkt standen Bildung, Gesundheit und ein bezahlbares Leben.

Vergleichbare Kundgebungen unter dem Motto „Gen Z regelt“ wurden am Samstagnachmittag in zahlreichen deutschen Städten abgehalten. Danach kam es in einigen Städten, darunter Köln und Frankfurt, zu Gewalt und Auseinandersetzungen. Dabei wurden Schaufenster eingeschlagen, Geschäfte geplündert und Molotowcocktails auf Polizisten geschleudert.

Hausdurchsuchungen

Die Landespolizeidirektion Wien hatte schon am Freitag bekanntgegeben, dass wegen der im Internet verbreiteten Gewaltaufrufe mehrere Verdächtige ausgeforscht worden seien. Am frühen Freitagmorgen ordnete die Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich an, die auch durchgeführt wurden.

Vier Tatverdächtige zwischen 14 und 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.