EU-weite Bearbeitungsgebühr: Zusätzliche Kosten für Pakete ab heute

Milliarden Billigpakete aus Fernost landen bei Europas Zoll. Ab November schickt die EU den Plattformen dafür die Rechnung.

Ab 1. November müssen für Online-Bestellungen aus Drittländern 2 Euro Bearbeitungsgebühr entrichtet werden. Zahlen müssen die Online-Handelsplattformen, die Abgabe heben die nationalen Behörden ein.

Von den neuen Regeln erfasst sind Einfuhren aus Drittländern wie China oder den USA. Im Visier stehen große Marktplätze, etwa Shein, Temu oder AliExpress. Mit der Abgabe sollen jene Kosten gedeckt werden, die bei der Einfuhr durch Sichtung und Kontrolle der wachsenden Zahl kleiner Sendungen entstehen.

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Die Gebühr von 2 Euro kassieren die nationalen Behörden. Zur Kasse gebeten werden die Online-Plattformen, nicht die Endverbraucher.

Die Maßnahme ist Bestandteil einer umfassenden Zollreform. Diese soll den globalen Handel erleichtern, Zölle effizienter einheben und die Kontrollen bei nicht konformen, gefährlichen oder unsicheren Waren verschärfen.

Weitere Abgaben

Seit Juli wird, unabhängig davon, auf günstige Waren aus dem Ausland ein pauschaler Zoll von 3 Euro pro Warengruppe in der Sendung fällig. Grundsätzlich verantwortlich sind Verkäufer oder Importeure, teils wird die Pauschale aber an Verbraucher weitergereicht.

In Österreich gilt seit 1. Oktober eine Paketsteuer von 2 Euro pro zugestelltem Paket, alternativ pro Bestellung. Besteuert werden B2C-Zustellungen, B2B-Lieferungen bleiben grundsätzlich außen vor. Laut jüngsten Angaben ist die Paketmenge dadurch um rund 10 Prozent zurückgegangen. Die Österreichische Post gab an, dass die Paketmengen in Österreich seit Einführung der Paketsteuer branchenweit um rund zehn Prozent zurückgegangen seien.

Handelsverband-Chef Rainer Will kritisierte, die heimische Paketsteuer treffe vor allem den stationären Handel. „Davon ist nicht nur einer betroffen, wie man ursprünglich dachte. Sondern auch 4.000 KMU-Onlinehändler, die über Marktplätze wie Amazon, Zalando oder Otto verkaufen“, sagte Will. Die „Gebühren auf europäischer Ebene“ begrüße man aber.

Steigende Paketflut

Die EU reagiert damit auf die stark steigende Zahl niedrigpreisiger Sendungen. Im Jahr 2025 fertigten die europäischen Zollämter nach Angaben der EU-Staaten rund 6 Milliarden Pakete von Onlinehändlern ab, etwa 90 Prozent davon kamen aus China in die EU. Mit der neuen Abgabe sollen die dadurch wachsenden Prüf- und Abwicklungskosten ausgeglichen werden.

Zur Reform gehört auch eine neue EU-Zollbehörde, die im kommenden Jahr in Lille ihre Arbeit aufnehmen soll. Die Zollpauschale gilt als Übergangslösung bis 2028.

Dann soll eine neue digitale Plattform zur Abwicklung und Kontrolle starten, und ab diesem Zeitpunkt sind alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig.