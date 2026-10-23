Shein, Temu & Co.: Ab 1. November neue EU-Abgabe auf Billig-Bestellungen

Wer gerne bei Shein, Temu & Co. shoppt, sollte jetzt genau hinschauen: Ab 2026 wird jede Bestellung aus Drittstaaten deutlich teurer.

Ab dem 1. November 2026 werden Online-Bestellungen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union spürbar teurer: Für jede Warenposition innerhalb einer solchen Bestellung fällt künftig eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von zwei Euro an. Diese neue Abgabe tritt zu einer bereits bestehenden Regelung hinzu, die seit Juli 2026 in Kraft ist und Sendungen mit einem Warenwert unter 150 Euro mit einer vorläufigen Gebühr von drei Euro belegt.

Neue EU-Regelung

Die neue Regelung gilt einheitlich in allen EU-Mitgliedstaaten und erfasst sämtliche Waren, die im Fernabsatz aus Drittstaaten in den europäischen Binnenmarkt eingeführt werden. Entscheidend dabei ist, dass die Gebühr nicht pauschal pro Bestellung, sondern pro einzelner Warenposition anfällt. Wer also über internationale Handelsplattformen mehrere unterschiedliche Produkte in einer Bestellung zusammenstellt, muss für jedes davon zwei Euro zusätzlich einkalkulieren – was die Gesamtkosten je nach Umfang der Bestellung erheblich in die Höhe treiben kann.

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Milliarden Artikel

Ab November 2026 werden damit gleichzeitig zwei Abgaben schlagend: die seit Juli geltende Drei-Euro-Gebühr für Sendungen unter 150 Euro sowie die neue positionsbezogene Bearbeitungsgebühr. Hintergrund dieser schrittweisen Verschärfung ist das enorme Volumen des grenzüberschreitenden Onlinehandels: Allein im Jahr 2025 wurden fast 5,9 Milliarden Artikel mit geringem Warenwert in die EU eingeführt. Mit den neuen Maßnahmen verfolgt die EU das Ziel, die Zollbehörden administrativ zu entlasten.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das konkret, dass es künftig unerlässlich sein wird, vor einer Bestellung den Versandort sowie mögliche Einfuhrkosten sorgfältig zu prüfen, um unerwartete Mehrkosten zu vermeiden.